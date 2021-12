A Secretaria Municipal de Transportes de São Gonçalo vai realizar um leilão de veículos apreendidos e removidos no município, há mais de 60 dias, cujos proprietários já foram notificados. Segundo as informações, o pregão eletrônico acontecerá de forma virtual, no dia 8 de dezembro, a partir de 9h, através do site www.focoleiloes.com.br. Os veículos leiloados são automóveis que não foram reclamados pelos seus proprietários a contar da data do recolhimento.O artigo 328 do Código de Trânsito Brasileiro prevê que o veículo apreendido ou removido a qualquer título e não reclamado por seu proprietário, dentro do prazo de 60 dias, contado da data de recolhimento, será avaliado e levado a leilão, a ser realizado preferencialmente por meio eletrônico.Segundo a Prefeitura, a visitação ao pátio para inspeção visual dos veículos poderá ser feita pelos interessados entre os dias 2 e 7 de dezembro, no horário das 8h às 11h e das 14h às 17h, na Rua Doutor Nilo Peçanha, 246, Centro, São Gonçalo, Rio de Janeiro. Não haverá visitação no dia de realização do leilão.Apenas poderão participar do leilão dos lotes classificados como conservados, compradores residentes do Estado do Rio de Janeiro. O leiloeiro será Sérgio Luis Represas Cardoso, devidamente matriculado na Junta comercial do Estado do Rio de Janeiro (Jucerja) sob o nº 150. Conforme a apuração, irão a leilão 61 lotes enquadrados na categoria conservados. Também serão leiloadas sucata inservível identificada e sucata inservível não identificada.A estimativa do material a ser reciclado na categoria identificado é de aproximadamente 42.200 Kg (quarenta e dois mil e duzentos quilos) e a estimativa do material a ser reciclado não identificado é de aproximadamente 17.000 Kg (dezessete mil quilos). O edital completo com todas as regras relativas a este leilão pode ser acessado através dos seguintes endereços eletrônicos: www.focoleiloes.com.br,