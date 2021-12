No sábado (4) e no domingo (5), às 17h, o Teatro recebe o especial de Natal "A Menina Masha e o Urso". - Foto: Rogério Silvestre

Publicado 01/12/2021 18:33 | Atualizado 01/12/2021 19:11

O Teatro Municipal de São Gonçalo está repleto de atrações no fim de semana. Nesta quinta-feira (2), às 19h, o Grupo Inclusivo de Dança Expressar apresenta o espetáculo “Relações”, dirigido pelos fundadores da companhia Daniel Rangel e Thayrine Mesquita. “A apresentação relata fatos entre as relações pessoais e interpessoais, como relacionamentos tóxicos, saudáveis e conjugais, tendo como objetivo conscientizar a sociedade de que as relações são diversas e devemos saber lidar com elas independente de suas especificidades”, disse Thayrine.

O grupo atualmente é composto por sete bailarinos, sendo quatro deles com deficiência (Pcd) e três sem deficiência. “Buscamos desconstruir arquétipos criados pela sociedade, mostrando a capacidade das pessoas com deficiência e inclusão através da dança”, afirmou a diretora.

A Secretaria de Turismo e Cultura realizou uma distribuição gratuita, nesta quarta-feira (1), em seu perfil no Instagram (@turismoculturasg), de 35 pares de ingressos para o espetáculo “Relações”. Já nesta sexta (3), às 20h, e no sábado e domingo, às 19h, o Teatro Municipal recebe o musical “Gonzaguinha: O eterno aprendiz”, protagonizado pelo ator Rogério Silvestre.

O espetáculo, que já foi visto por quase 100 mil pessoas, mostra a história de um dos maiores compositores e intérpretes brasileiros, que nos deixou há 30 anos, e tem como ponto de partida exatamente suas principais ferramentas de trabalho: a música e a palavra.

No palco, Rogério dá vida ao próprio Gonzaguinha, interpretando um texto poético que passeia por momentos marcantes da vida do artista, como a infância no Morro de São Carlos, os primeiros passos na carreira artística, os embates com a ditadura militar e a relação conflituosa com o pai, o rei do Baião, Gonzagão. Ao todo, são apresentadas 16 músicas assinadas por Gonzaguinha, como “Explode Coração”, “Recado” e “Começaria Tudo Outra Vez”.

“É uma honra poder levar o musical ao público de São Gonçalo, especialmente no Teatro Municipal, um espaço totalmente equipado para receber grandes espetáculos. Vivemos em um país que não valoriza a cultura, e chegar numa cidade que dá a devida importância aos artistas me deixa emocionado”, declarou o ator.

O musical conta também com a participação da cantora Roberta Ribeiro e dos músicos Julio Ramos (guitarra e violão), Cacá Franklin (percussão), Aurélio Duarte (baixo) e Miguel Contrucci (bateria).

Os ingressos custam R$ 50 e podem ser adquiridos na plataforma Sympla e na BellaJoe Cafeteria, no Centro de São Gonçalo. Apresentando o flyer do evento no ponto de venda o ingresso custa R$ 25.

Também haverá distribuição gratuita de ingressos para o musical no Instagram da Secretaria de Turismo e Cultura (@turismoculturasg). Serão 20 pares de ingressos por dia. A ação será na quinta-feira (2), às 17h.

Também no sábado (4) e no domingo (5), o Teatro recebe o especial de Natal “A Menina Masha e o Urso”, uma das duplas mais famosas de desenho animado atualmente. Inspirada, divertida e com uma mente cheia de ideias, Masha vai preparar a “porção mágica da fala” para poder conversar com seu amigo Urso. Ele fará Masha entender o quanto é importante aproveitar a infância se divertindo, sendo feliz e valorizando a família e a amizade.

Os ingressos custam R$ 40 e podem ser adquiridos na na BellaJoe Cafeteria, no Centro de São Gonçalo. Apresentando o flyer do evento no ponto de venda o ingresso custa R$ 20. No instagram da pasta, na sexta (3), às 17h, serão distribuídos 20 pares de ingressos por dia.