A ação, para orientar a população sobre as infecções sexualmente transmissíveis (ISTs) e, principalmente, sobre HIV/Aids, aconteceu em frente ao Prédio do Relógio, no Alcântara. Divulgação PMSG - Foto: Renan Otto

Publicado 01/12/2021 19:20

Em comemoração ao Dia Mundial da Luta Contra a Aids, a Coordenação do Programa de ISTs/Aids e Hepatites Virais, em parceria com o Departamento de Programas de Saúde (Depro) de São Gonçalo, realizou, nesta quarta-feira (1), uma ação para orientar a população sobre as infecções sexualmente transmissíveis (ISTs) e, principalmente, sobre HIV/Aids, em frente ao Prédio do Relógio, no Alcântara.



A ação faz parte da campanha Dezembro Vermelho, que contou com distribuição de preservativos, orientações de prevenção contra infecções sexualmente transmissíveis, aferição de pressão e glicemia, pesagem e testes rápidos para HIV, Hepatite B e C.



“Nosso programa sempre promove alguma ação e focamos na prevenção, pois ainda temos muitos casos que não foram diagnosticados. Nosso intuito é realizar testagem, fazer um diagnóstico precoce e inserir as pessoas que positivaram a realizar o tratamento e conseguir controlar o vírus antes da pessoa adoecer”, disse a coordenadora do Programa de ISTs/Aids e Hepatites Virais, Monique Gonzalez.



Atualmente, São Gonçalo tem 4.675 pacientes em tratamento de HIV e 81% dos casos estão com carga viral não detectável (não transmitem o HIV) por via sexual. Só neste ano, 362 pacientes iniciaram o tratamento.



“Nós aproveitamos esse dia tão importante de conscientização para incluir atividades de outros programas, como o Programa de Hipertensão e Diabetes, Programa da Saúde do Homem, Programa de Doenças Respiratórias Crónicas, Programa de Saúde da População Negra e Acidentes começar dezembro com o pé direito na saúde do gonçalense”, afirmou a coordenadora do Depro, Luiza Musela.



O evento contou ainda com a participação da Campanha Limpa São Gonçalo, levando conscientização com materiais informativos sobre despejo irregular de lixo aos motoristas e pedestres que passavam pela via.



Unidades de atendimento – Os moradores que tiveram resultado reagente de qualquer uma das doenças foram encaminhados para as unidades de saúde que realizam os tratamentos, inclusive as gestantes, que fazem pré-natal na Policlínica Gonçalense de Referência para Doenças Crônicas e Transmissíveis, na Parada 40.



HIV:



1. Policlínica Gonçalense de Referência para Doenças Crônicas e Transmissíveis, na Parada 40 (marcação de segunda à sexta);



2. Polo Sanitário Hélio Cruz, no Alcântara (marcação de segunda à sexta);



3. Clínica da Família Dr. Zerbini, no Arsenal (marcação de segunda à sexta).



Hepatite B e C:



Policlínica Gonçalense de Referência para Doenças Crônicas e Transmissíveis, Parada 40 (marcação de segunda à sexta);



PAM Alcântara (marcação na sexta);

Sífilis:



Polo Sanitário Hélio Cruz, Alcântara;

Polo Sanitário Jorge Teixeira de Lima, Jardim Catarina;

Polo Sanitário Paulo Marques Rangel, Porto do Rosa;

Polo Sanitário Washington Luiz Lopes, Zé Garoto;

Polo Sanitário Augusto Sena, Rio de Ouro;

Clínica Municipal Gonçalense do Barro Vermelho;

Clínica da Família Dr. Jardel do Amaral, Venda da Cruz;

Clínica Municipal Gonçalense do Mutondo;

Clínica Municipal Euryclides de Jesus Zerbini, Arsenal;

Policlínica Gonçalense de Referência para Doenças Crônicas e Transmissíveis, Parada 40.