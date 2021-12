Segundo as informações, a partir das 9h, a praça recebe o projeto Cidadania Itinerante - Divulgação PMSG - Foto: Júlio Diniz

Publicado 02/12/2021 18:36

A Praça Estephania de Carvalho, no Zé Garoto, no Centro de São Gonçalo, vai receber neste sábado (4) o primeiro dos três eventos do "Natal de Novas Luzes" com a chegada do Papai Noel, uma iniciativa da Prefeitura, que promete tornar o dia repleto de atrações.

Segundo as informações, a partir das 9h, a praça recebe o projeto Cidadania Itinerante, que oferece diversos serviços de forma gratuita, como orientação jurídica, isenção para certidão de nascimento, casamento e segunda via de identidade, emissão de CPF, direcionamento sobre Bolsa Família e Benefício de Prestação Continuada (BPC), orientação ao combate à violência contra as mulheres, aferição de pressão arterial, odontomóvel, além de corte de cabelo e recreação infantil.

À tarde, por volta das 15h, haverá atividades e brinquedos para as crianças. Às 18h, a Orquestra Municipal de São Gonçalo e o Coral Municipal se apresentam, com músicas natalinas. A grande chegada do Papai Noel, que vai contar com fogos luminosos, será às 20h. A Praça da Trindade e a Praça dos Bandeirantes também vão receber o bom velhinho nos dias 11 e 18, respectivamente.

Além disso, outros dois locais do município também vão receber uma iluminação especial para celebrar a data, são eles: Praça dos Ex-Combatentes e o Espaço Raul Veiga, no Alcântara.