Junto a secretários, subsecretários e vereadores do município, o prefeito Capitão Nelson visitou o local e anunciou a licitação para integrar linhas de ônibus e ciclovia.Divulgação PMSG - Foto: Júlio Diniz

Publicado 03/12/2021 19:03 | Atualizado 03/12/2021 19:06

Através de uma parceria entre a Prefeitura, empresários do Alcântara e a concessionária Águas do Rio, do Grupo Aegea, o bairro de Alcântara ganhou uma iluminação especial para o período natalino, um atrativo para os consumidores, que irão passar pelo centro comercial de São Gonçalo para realizar suas compras de Natal.



Além da inauguração da nova iluminação na Rua Yolanda Saad Abuzaid, o famoso calçadão do Alcântara também teve uma apresentação especial da Orquestra Municipal de São Gonçalo e, ainda, a presença do Papai Noel, fazendo a alegria das crianças e adultos. A noite também foi marcada por novidades para a mobilidade de São Gonçalo e a revitalização do bairro que vem sendo realizada pela Prefeitura.



Junto a secretários, subsecretários e vereadores do município, o prefeito Capitão Nelson anunciou a licitação do Mobilidade Verde Urbana Integrada (Muvi) pelo governo estadual, que acontecerá no próximo dia 30, integrando linhas de ônibus em 31 estações e ciclovia e também trouxe novidades para o Alcântara.



“Agradeço a todos os comerciantes e parceiros que possibilitaram essa realização. Um governo não se faz com uma pessoa, o governo é um coletivo. Precisamos da ajuda dos comerciantes, dos empresários. Estamos nos esforçando para gerar empregos após a queda por causa da pandemia. Quero enaltecer a todos que vêm trabalhando pelo Espaço Raul Veiga, para que a gente consiga mudar a cara do Alcântara, oferecendo condições dignas de trabalho aos comerciantes que atuam no local, para que eles possam sustentar suas famílias”, disse o prefeito Capitão Nelson, que também falou dos avanços na pavimentação da cidade, conquistados graças à parceria com o Governo do Estado.



O prefeito detalhou as novas ações para o bairro. A primeira foi referente ao Espaço Raul Veiga, no qual a Prefeitura vai ofertar as barracas onde os comerciantes irão atuar, e a segunda, o recapeamento asfáltico do bairro.



O trabalho de mudança e os esforços pela transformação do bairro também foram destacados pelo secretário de Gestão Integrada, Douglas Ruas.



“O Alcântara tem um potencial enorme em seu comércio e atividades econômicas de um modo geral. Para extrair esse potencial precisamos da união de todas as secretarias. Viemos caminhando e observando o quão limpo está esse calçadão. É um trabalho resultado da integração entre a Limpeza Urbana, Guarda Municipal, Posturas, Desenvolvimento Econômico, Desenvolvimento Urbano. Esse presente que o Alcântara ganha hoje vem coroar o trabalho de todas as secretarias que vem sendo realizado desde o início da gestão do prefeito Capitão Nelson. Que esse túnel de luzes seja inspiração para as famílias, que possamos ter esperança de dias melhores . Vamos atravessar esse momento de pandemia e ter uma São Gonçalo muito melhor”, disse.



A esperança de dias melhores e superação das dificuldades e crise impostas pela pandemia de coronavírus também foram lembradas durante o evento.



“O Natal por si só é uma data que traz esperança a todos. Após um ano tão difícil ocasionado pela pandemia, essa nova iluminação vem em forma de esperança para os comerciantes e população. O prefeito Capitão Nelson tem dado atenção especial ao desenvolvimento do bairro. O maior centro comercial da nossa cidade merece essa atenção especial”, disse o secretário de Desenvolvimento Urbano, Márcio Picanço.



“Essa nova iluminação vem para trazer esperança de dias melhores após um ano tão complicado que tivemos por conta da pandemia, onde muitos de nós perdemos amigos e entes queridos. Temos confiança no trabalho que vem sendo desenvolvido pela Prefeitura no bairro e essa iluminação de led é resultado dessa ideologia do bem, de transformação e renovação”, disse Fabiano Rodrigues, presidente da Associação Comercial, Empresarial, Industrial e Rural de Alcântara (Aceira), que falou ainda sobre as boas expectativas de vendas com a nova iluminação.

As crianças que estavam presentes no evento tiveram uma surpresa. O Papai Noel fez a alegria dos pequenos, que puderam tirar fotos com o bom velhinho e também receberam presentes, finalizando uma noite de esperança por dias melhores para a população e o município.



Parceiros e expectativas



Um dos parceiros na nova iluminação, a concessionária Águas do Rio completou um mês de operações na cidade e também pretende contribuir na melhoria da qualidade de vida da população.



“Dia 1º de dezembro completamos um mês de operação da distribuição de água e coleta e tratamento de esgoto em São Gonçalo. Chegamos para promover uma melhor qualidade de vida para a população através da prestação de serviços de excelência, mas também contribuindo com o desenvolvimento econômico, social e ambiental local. Muito simbólico oferecer esta iniciativa inédita em Alcântara para nos apresentar e registrar os dias melhores que virão”, diz o diretor-superintendente da Águas do Rio, Sérgio Braga na região leste do estado.



A importância da iluminação como atrativo aos consumidores também foi pontuada.



“Estou muito feliz em ter essa iluminação, que traz essa atmosfera diferente. Ter Alcântara prestigiado dessa forma valoriza os comerciantes e os consumidores que vêm fazer suas compras nesse fim de ano. O Pátio Alcântara é uma extensão do calçadão e não poderia ficar de fora desse projeto, que dá o valor que o Alcântara merece”, disse Ana Carnaval, superintendente do Shopping Pátio Alcântara, um dos parceiros na realização da nova iluminação.



Com 165 metros de extensão, a nova iluminação ficará no bairro até o dia 6 de janeiro.