A inauguração contou com a presença dos membros da comissão, vereadores Jorge Mariola, Juan Oliveira e o presidente da Câmara Lecinho Breda. - Divulgação

A inauguração contou com a presença dos membros da comissão, vereadores Jorge Mariola, Juan Oliveira e o presidente da Câmara Lecinho Breda.Divulgação

Publicado 03/12/2021 18:42

A Comissão Permanente de Defesa dos Direitos e Políticas Públicas das Mulheres, presidida pela vereadora Priscilla Canedo (PT), inaugurou, na tarde desta quinta-feira (2), a primeira sala de atendimento às mulheres em São Gonçalo. A inauguração contou com a presença dos membros da comissão, vereadores Jorge Mariola (Podemos), Juan Oliveira (PL) e o presidente da Câmara Lecinho Breda. Outros vereadores da casa passaram no local para prestigiar este marco histórico do município.

A Sala de Orientação à Mulher Gonçalense (Somg) funcionará presencialmente todas as terças e quintas, das 9h às 17h e contará com profissionais especializados para o atendimento às mulheres, como psicólogas e assistentes sociais. O local tratará de todos os assuntos relacionados à mulher, como violência doméstica, empreendedorismo e saúde.

“Esta é a primeira vez que São Gonçalo tem uma Comissão Permanente para tratar de assuntos relacionados às mulheres, uma vitória para todas nós. Quero agradecer aos demais vereadores que votaram a favor da criação deste projeto. É uma conquista de todas, uma conquista da cidade”, explicou Priscilla Canedo.

A vereadora contou que já visitou projetos de atendimento e orientação à mulher em cidades vizinhas e que a equipe está capacitada para atender as demandas das mulheres do município.

Os atendimentos começarão na próxima semana, terça-feira (7). As mulheres interessadas poderão entrar em contato através do telefone (21) 3857-9644. A Somg fica na Câmara Municipal, sala 126.