Servidores públicos de São Gonçalo participaram, durante quatro meses, do projeto Medida Certa da Funasg. Divulgação PMSG - Foto: Júlio Diniz

Publicado 07/12/2021 20:02

Trinta e três servidores públicos de São Gonçalo fecharam mais um ciclo com muito sucesso. Eles participaram, durante quatro meses, do projeto Medida Certa da Fundação Municipal de Assistência à Saúde dos Servidores de São Gonçalo (Funasg), que teve o objetivo de oferecer uma reeducação alimentar personalizada com perda de peso, gerando melhor qualidade de vida e saúde. Nesta terça-feira (07), aconteceu o encerramento do projeto no auditório da Secretaria de Saúde e Defesa Civil de São Gonçalo, onde os participantes receberam certificados de participação.

De acordo com as informações, as inscrições para a segunda edição do Medida Certa vão acontecer em janeiro, em data que ainda será divulgada, e outros 30 servidores efetivos poderão participar gratuitamente. O próximo projeto terá duração de três meses e as inscrições poderão ser feitas, pessoalmente, na fundação, de segunda a sexta, das 9h às 16h. No projeto, os nutricionistas ajudam os servidores que têm problemas com peso e, principalmente, alimentação desregrada, a desenvolverem hábitos alimentares saudáveis.

Os servidores são acompanhados com consultas mensais, individuais, com nutricionista, onde são tratadas as metas de cada participante. Dos 35 participantes iniciais deste primeiro projeto, apenas dois desistiram. “Cada paciente teve sua meta individual fornecida na primeira consulta. Além da perda de peso, outras medidas serviram de base para cálculos. O grande ganho foi a reeducação alimentar personalizada que cada um ganhou no decorrer do projeto, além de novos hábitos de vida”, disse a presidente da Funasg, Mariângela Valviesse.

Um dos participantes, Pedro dos Santos Ferreira, disse que as perdas no Medida Certa foram de peso e hábitos ruins, mas os ganhos foram muitos. “O Medida Certa serviu para minha reeducação alimentar e escolha de outros hábitos mais saudáveis. Mudei muito minha rotina. Quase não bebia água e não almoçava e o Dr. Rodrigo (Guimarães Matias, nutricionista da Funasg) mostrou o quanto isso era prejudicial. Melhorei muito, todos os índices nos meus exames melhoraram, perdi gordura abdominal e senti melhora em tudo, na disposição e até no humor. Ganhei qualidade de vida! Espero que o projeto continue. Eu vou continuar me cuidando, pois a saúde é um bem precioso demais para ser negligenciado. A iniciativa é louvável e desejo um ano novo, realmente novo com mais saúde e muita paz!”, disse Pedro.

A servidora Anna Alessandra Rocha da Silva também elogiou a iniciativa. “Uma experiência maravilhosa que me mostrou que posso e que consigo o que quero, com muita força e determinação. Também ganhei novos amigos que compartilhavam as suas experiências. Quanto à perda de peso, posso dizer que ainda estou em um processo que apenas começou no Medida Certa”, opinou Anna.

Como participar?

O interessado deve preencher a ficha de inscrição pessoalmente na própria fundação. Após o período de inscrição, será realizado o agendamento dos participantes. Caso o número de inscritos exceda o número de vagas, será realizada lista de espera. Os 30 primeiros inscritos farão parte do projeto.

Quem pode participar?

Servidores efetivos do município de São Gonçalo que possuam disponibilidade de tempo para participar das consultas que ocorrerão uma vez ao mês na sede da Funasg, no 2º andar do estacionamento do Shopping São Gonçalo.