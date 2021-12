Localizado no Centro do município, o novo espaço vai atender cerca de 150 crianças. - Divulgação PMSG

Publicado 07/12/2021 19:42

As obras do novo Centro de Referência Municipal em Autismo seguem de vento em popa e vai beneficiar 150 crianças. Localizado no Centro do município, o novo espaço está em fase final da reforma e será inaugurado ainda em dezembro. Segundo as informações, no espaço, serão ofertados, em parceria com a Secretaria Municipal de Saúde, serviços de Fonoaudiologia, Psiquiatria, Fisioterapia, Psicologia, entre outros. As vagas serão distribuídas para munícipes através de sorteio e serão divulgadas em breve.

O prefeito de São Gonçalo, Capitão Nelson, e o secretário de Educação, Maurício Nascimento, visitaram a obra e ressaltaram a importância do equipamento. “Nós temos cerca de 10 mil autistas em São Gonçalo, havia uma necessidade de estabelecermos um Centro de Referência aqui no Centro. A intenção é favorecer a população e a nossa meta para o futuro é inaugurar um outro Centro de Referência Municipal em Autismo, dessa vez em Alcântara, para que a gente consiga disponibilizar outros equipamentos para o autista do município”, afirmou o prefeito Capitão Nelson.



Segundo o secretário de Educação, Maurício Nascimento, o objetivo do Centro de Referência Municipal em Autismo é assistir os alunos, independente de idade, de forma interdisciplinar e humanizada, possibilitando a criação de um espaço de aprendizagem, interação e desenvolvimento intelectual.



“Estamos finalizando a reforma do espaço e ainda este mês de dezembro estaremos inaugurando o novo centro de referência em autismo, para que possamos ampliar o atendimento a crianças autistas, ofertando serviços de educação e saúde a essas crianças”, explicou Maurício Nascimento.