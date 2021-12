Cerca de 100 alunos do 5º ano das Escolas Municipais Santa Luzia, Visconde de Sepetiba, Joaquim Lavoura, Professor Evadyr Molina e Nice Mendonça de Souza e Silva fizeram parte da formatura. - Divulgação PMSG - Foto: Lucas Alvarenga

Cerca de 100 alunos do 5º ano das Escolas Municipais Santa Luzia, Visconde de Sepetiba, Joaquim Lavoura, Professor Evadyr Molina e Nice Mendonça de Souza e Silva fizeram parte da formatura do Programa Educacional de Resistência às Drogas (Proerd) da Polícia Militar do Rio de Janeiro, na última terça-feira (7), no Teatro Municipal de São Gonçalo. O evento contou com a participação do secretário de Educação, Maurício Nascimento, que exaltou o trabalho que está sendo feito nas escolas.

“O Proerd é muito bem aceito dentro de nossas escolas, sendo essa parceria com a Polícia Militar de suma importância para o nosso município, orientando nossos alunos e, acima de tudo, contribuindo para formar cidadãos de bem”, comentou Maurício Nascimento.

Segundo as informações, hoje em dia, o programa atende 17 escolas do município de São Gonçalo, totalizando 620 alunos. Para a formatura, eles foram separados por grupos para manter o distanciamento social. No evento, as crianças que fizeram redações sobre o projeto foram presenteadas com medalhas.

“É um projeto que vem mudando a vida dos nossos alunos, eles gostam muito das aulas com o instrutor. Os assuntos abordados foram drogas, bebidas alcóolicas e vícios, trazendo situações do dia a dia. Inclusive, muitas vezes, as crianças vivenciam problemas em casa e, através da conversa com o instrutor, conseguem trazer o problema para sala de aula e são orientados da melhor forma”, pontuou a professora Silvana Gomes, da Escola Municipal Santa Luzia.

A aluna Ágatha Lucia, que frequentou as aulas, foi uma das premiadas no concurso de redação. Em seu texto, ela agradeceu o apoio que o projeto vem dando aos alunos. “Eu aprendi que não podemos usar drogas. O tio Fábio sempre fala que não é bom nós usarmos para não prejudicar a nossa saúde e também para evitar acidentes e brigas. Não tenho nem palavras para agradecer ao nosso instrutor que está desde o começo nos incentivando a não aceitar drogas e bebidas de ninguém”, contou Ágatha Lucia.

Na ocasião, a Polícia Militar foi representada pelo major Alves, que em seu discurso, parabenizou os formandos e agradeceu às professoras e diretoras que estavam presentes. Ele ressaltou a importância da PM não só proteger, mas também servir a população. “É uma alegria para o comando do Batalhão contribuir com a educação e com a formação dos alunos. É uma felicidade muito grande para nós poder ter essa abertura através da escola, além de mostrar o lado humano da Polícia Militar, com o lema de servir e proteger”, afirmou Alves.