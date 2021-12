Nesta quinta-feira (09), as equipes iniciaram a concretagem da cortina atarantada e deram sequência aos trabalhos da mureta. - Divulgação PMSG - Foto: Renan Otto

Publicado 09/12/2021 20:11

O prefeito de São Gonçalo, Capitão Nelson, acompanhou mais uma etapa das obras de contenção na Rua Piauí, no Gradim. Nesta quinta-feira (09), as equipes iniciaram a concretagem da cortina atarantada e deram sequência aos trabalhos da mureta. Segundo o engenheiro da obra, Rodrigo Gaia, essa etapa deve ser finalizada até o fim do ano.

No local, estão sendo realizadas obras de contenção de encostas, urbanização, drenagem e pavimentação da área, que sofreu com erosão durante três anos. A obra teve início no dia 27 de setembro e tem prazo de entrega de 180 dias.

"Essa é uma obra importante e que estava para ser realizada há anos. Com essa intervenção, vamos dar mais segurança para os moradores do Gradim que por anos viveram com medo de uma tragédia. Vamos seguir trabalhando e entregar essa obra no primeiro semestre do próximo ano", disse o prefeito Capitão Nelson, que mantém a rotina diária de visitas às obras.

Calçada - Segundo a Prefeitura, a recuperação da calçada no início da via já foi realizada pelas equipes do 4º Departamento de Conservação e Obras (DCO).