A Secretaria Municipal de Saúde de São Gonçalo recebeu mais 5.600 doses nesta segunda-feira (13).Divulgação PMSG

Publicado 13/12/2021 17:43

A Secretaria de Saúde e Defesa Civil da cidade de São Gonçalo vai vacinar toda a população com mais de seis meses de idade com o imunizante contra a gripe em 34 unidades de saúde. De acordo com as informações, a aplicação da vacina da gripe é realizada de segunda a sexta, das 8h às 17h.

A Prefeitura informou que, após receber mais 5.600 doses nesta segunda-feira (13), vai restabelecer a distribuição do imunizante em algumas unidades de saúde que não atenderam a demanda. "Para se vacinar, é preciso apresentar a carteira de vacinação (adulto e criança), identidade ou certidão de nascimento, cartão do SUS ou CPF. O único impedimento para tomar as vacinas é estar gripado ou com covid-19. Neste caso, é necessário aguardar a total recuperação para a aplicação dos imunizantes", informou o poder público no texto.



Balanço – Segundo a Prefeitura, o objetivo do Ministério Público é atingir 90% do público-alvo (crianças com mais de 6 meses e até 5 anos; gestantes; puérperas; trabalhadores da saúde; idosos; professores; pessoas com comorbidades; rodoviários; pessoas das forças de segurança e forças armadas; pessoas com deficiência; caminhoneiros e portuários) com a vacina contra a gripe. "Em São Gonçalo, são 452.792 pessoas e 35,1% do público-alvo se vacinou, um total de 158.934 pessoas. Outros 56.396 moradores da população em geral também tomaram a vacina, totalizando 215.330 gonçalenses vacinados", ressaltou o Executivo em nota.



Ao todo, 36.155 crianças (56,2%), 4.236 gestantes (49,6%), 1.613 puérperas (114,9%), 12.794 trabalhadores da saúde (34,7%), 82.086 idosos (45,3%), 4.807 professores (54,9%), 16.218 pessoas com comorbidades (17,2%), 226 rodoviários (3,7%), 499 pessoas das forças de segurança e forças armadas (12,4%), 127 pessoas com deficiência (0,3%), 114 caminhoneiros (2,7%), 59 portuários (5,4%) e 56.396 pessoas da população em geral.



A relação das salas de vacinação contra a influenza nesta segunda-feira (13) são:

Tancredo Neves, João Goulart, Roberto Silveira, Jardim Catarina, Floriano Barbosa, Santa Luzia, Marambaia, Geremias de Mattos Fontes, Louis Pasteur, Largo da Ideia, Juarez Antunes, Luiz Paulo Guimarães, Ary Teixeira, Anibal Porto, Agenor José da Silva, Alexander Fleming, Albert Sabin, Carlos Chagas, Mutuá, Jair Abrantes, David Capistrano, Neuza Goulart, Porto do Rosa, Mahatma Gandhi, Itaúna I, Mutuahuaçu, Mal. Cândido Rondon, Badger da Silveira, José Jorge Cortes Freitas, Clínica Gonçalense Dr. Zerbini, Polo Sanitário Rio do Ouro, Pam de Neves, Polo Sanitário Paulo Marques Rangel e Polo Sanitário Jorge Teixeira de Lima.