São Gonçalo: Shopping Pátio Alcântara se transforma em uma grande passarelaReprodução
Com o tema “Alcântara Fashion: Sua Moda, Seu Estilo, Seu Lugar”, o evento marca um momento histórico para o bairro, reconhecido como um dos maiores centros comerciais populares do Rio de Janeiro. É a moda local ganhando visibilidade, estilo e autoestima.
Nesta primeira edição, o desfile será dedicado às coleções Primavera/Verão, trazendo as principais tendências da nova temporada direto das vitrines de Alcântara. Lojistas, modelos e influenciadores locais se unem para mostrar que moda com identidade e acessibilidade pode - e deve - ser celebrada.
SERVIÇO:
Local: Shopping Pátio Alcântara - São Gonçalo (RJ)
Data: 18 de outubro
Horário: a partir das 15h
Entrada gratuita
Parceria: Agência Two Manager BR (casting e produção)
