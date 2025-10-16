São Gonçalo: Shopping Pátio Alcântara se transforma em uma grande passarela - Reprodução

São Gonçalo: Shopping Pátio Alcântara se transforma em uma grande passarelaReprodução

Publicado 16/10/2025 11:50 | Atualizado 16/10/2025 11:51

São Gonçalo - Pela primeira vez, o Shopping Pátio Alcântara, em São Gonçalo, se transforma em uma grande passarela! No dia 18 de outubro, às 15h, acontece a 1ª edição do Alcântara Fashion, um evento inédito que celebra a força da moda popular com um desfile especial pelas principais áreas do shopping.



Com o tema “Alcântara Fashion: Sua Moda, Seu Estilo, Seu Lugar”, o evento marca um momento histórico para o bairro, reconhecido como um dos maiores centros comerciais populares do Rio de Janeiro. É a moda local ganhando visibilidade, estilo e autoestima.



Nesta primeira edição, o desfile será dedicado às coleções Primavera/Verão, trazendo as principais tendências da nova temporada direto das vitrines de Alcântara. Lojistas, modelos e influenciadores locais se unem para mostrar que moda com identidade e acessibilidade pode - e deve - ser celebrada.



SERVIÇO:

Alcântara Fashion



Local: Shopping Pátio Alcântara - São Gonçalo (RJ)



Data: 18 de outubro



Horário: a partir das 15h



Entrada gratuita



Parceria: Agência Two Manager BR (casting e produção)



