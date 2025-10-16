São Gonçalo: Observatório Fortalece São Gonçalo será lançado oficialmente nesta quinta-feira - Reprodução

São Gonçalo: Observatório Fortalece São Gonçalo será lançado oficialmente nesta quinta-feiraReprodução

Publicado 16/10/2025 12:16

São Gonçalo - A Câmara de Vereadores de São Gonçalo aprovou, nesta última terça-feira (14), projeto de lei encaminhado pela Prefeitura que institui o Observatório Fortalece São Gonçalo. Trata-se de uma plataforma permanente de produção e análise de dados, informações e conhecimentos sobre o município, com o objetivo de subsidiar a formulação, monitoramento avaliação de políticas públicas.

O Observatório, criado em parceria com o Programa das Nações Unidas para os Assentamentos Humanos (ONU-Habitat), será lançado oficialmente nesta quinta-feira (16 de outubro), às 14h, no Teatro Municipal George Savalla Gomes, no Centro. A abertura do evento, que integra a programação de outubro do Circuito Urbano 2025 do ONU-Habitat, contará com as presenças do prefeito de São Gonçalo, Capitão Nelson; a chefe do Escritório do Brasil do ONU-Habitat, Rayne Ferreti; e o secretário de Estado das Cidades, Douglas Ruas.

O Observatório promoverá o alinhamento dos dados, informações e políticas públicas municipais com os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS), adotados na Agenda 2030 para o Desenvolvimento Sustentável da Assembleia Geral das Nações Unidas, e com outras agendas globais. A iniciativa será vinculada à Secretaria Municipal de Gestão Integrada e Projetos Especiais (Semgipe).

Entre as atribuições do Observatório, estão monitorar, aprimorar e divulgar indicadores sobre políticas públicas municipais, que deverão ser atualizados periodicamente; capacitar gestores públicos e sociedade civil no uso destes indicadores; estabelecer parcerias e promover intercâmbio de dados, metodologias e informações com outros observatórios, universidades e instituições de pesquisa; mapear e sistematizar programas e projetos municipais.

O Observatório Fortalece São Gonçalo será lançado oficialmente nesta quinta-feira, às 14 horas, no Teatro Municipal. Após a abertura, serão apresentados dois painéis, para discutir “Intercâmbio de Observatórios” e “Cidades inteligentes”, com a presença de autoridades dos Estados do Rio, Alagoas e Ceará, Instituto Rio Metrópole e Prefeitura de São Gonçalo.