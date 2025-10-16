São Gonçalo: única forma de prevenir a infecção de sífilis é com o uso do preservativo, já que a mesma é contraída, principalmente, através de contato sexual.Reprodução
Números
Neste ano, dos 32.623 testes realizados até o fim de setembro, 3.276 positivaram. Destes, 701 são casos novos, sendo 490 de gestantes e 211 do público em geral. Ao todo, 184 bebês nasceram com a sífilis congênita. No ano passado, foram feitos 40.039 testes, 6.534 reagentes para sífilis. Dos positivos, 884 eram novos casos, sendo 686 em gestantes e 198 do público em geral. Os bebês somaram 260 casos. Em 2023, foram realizados 33.312 testes, que tiveram 4.994 pessoas positivadas. O total de novos casos eram 826: 744 gestantes e 82 do público em geral. Os bebês somaram 297 casos de sífilis congênita.
Locais de tratamento:
Polo Sanitário Hélio Cruz, Alcântara
Polo Sanitário Jorge Teixeira de Lima, Jardim Catarina
Polo Sanitário Augusto Sena, Rio do Ouro
Polo Sanitário Washington Luiz Lopes, Zé Garoto
Polo Sanitário Paulo Marques Rangel, Portão do Rosa
Clínica Municipal do Barro Vermelho
Clínica Gonçalense do Mutondo
Clínica da Família Dr. Zerbini, Arsenal
Clínica Municipal Gonçalense do Colubandê
Policlínica Gonçalense de Referência para Doenças Crônicas e Transmissíveis
USF Gladys Rodrigues Ramos Freitas, Santa Isabel
USF Luiz Carlos Prestes, em Santa Catarina
USF Bento da Cruz, Porto Novo
USF Juvenil Francisco Ribeiro, Engenho Pequeno
Locais de testagem no Dia D (18/10)
1 – Polo Sanitário Paulo Marques Rangel, Porto do Rosa
2 – USF Jardim Catarina I
3 – USF José Avelino de Souza, Tribobó
4 – USF Agenor José da Silva, Jardim Catarina
5 – USF Louis Pasteur, Guaxindiba
6 – USF Vista Alegre
7 – PAM Coelho
8 – Polo Sanitário Washington Luiz Lopes, Zé Garoto
9 – USF David Capistrano, Itaúna
10 – USF Barbosa Lima Sobrinho, Boa Vista
11 – Clínica Municipal Gonçalense do Mutondo
12 – USF José Bruno Neto, Boa Vista
13 – USF Florença Pereira, Largo da Ideia
14 – Polo Sanitário Hélio Cruz, Alcântara
15 – USF José Jorge Cortes Freitas, Itaitindiba
16 – Polo Sanitário Augusto Sena, Rio do Ouro
17 – USF Anaia
18 – USF Ana Nery, Gradim
19 – Polo Sanitário Jorge Teixeira de Lima, Jardim Catarina
20 – USF Mahatma Gandhi, Jardim Califórnia
21 – USF Manoel De Abreu, Ipiíba
22 – USF Altair da Silva, Mutuá
23 – USF Madre Teresa de Calcutá, Estrela do Norte
24 – USF Juvenil Francisco Ribeiro, Engenho Pequeno
25 – USF Flávio Henrique de Brito, Jóquei
26 – USF Irmã Dulce, Trindade
27 – USF Luiz Paulo Guimarães, Laranjal
28 – USF Emílio Ribas, Barracão
29 – USF Elza Borges, Santa Luzia
30 – PAM Neves
31 – USF Ary Teixeira, Jardim Bom Retiro
32 – USF Luiz Carlos Prestes, Santa Catarina
33 – USF Neuza Goulart, Salgueiro
34 – USF Haroldo Pereira Nunes, Porto Novo
35 – Clínica Municipal da Família Dr. Zerbini, Arsenal
36 – USF Alexander Fleming, Boaçu
37 – USF Bandeirantes
38 – USF Tancredo Neves, Luiz Caçador
39 – USF Geremias de Mattos Fontes, Jardim Bom Retiro
40 – USF Quinta Dom Ricardo
41 – USF Santa Luzia
42 – USF Hiparco Ferreira, Engenho do Roçado
43 – USF Almerinda
44 – USF Luísa de Marilac, Novo México
45 – Clínica Municipal Gonçalense do Colubandê
46 – USF Presidente Getúlio Vargas, Boa Vista
47 – USF Dr. Robert Koch, Porto da Madama
48 – USF Doutel de Andrade, Maria Paula
49 – USF Roberto Silveira, Vista Alegre
50 – USF Água Mineral
51 – USF Adolfo Lutz, Amendoeira
52 – USF Portão do Rosa
53 – USF Aníbal Porto, Monjolos
54 – USF Albert Sabin, Fazenda dos Mineiros
55 – USF Floriano Barbosa, Jardim Catarina
56 – USF Juarez Antunes, Laranjal
57– USF Victor Chimelly, Paiva
58 – USF Jardel do Amaral, Venda da Cruz
59 – USF Armando Leão, Morro do Castro
60 – Clínica Municipal Gonçalense Lagoinha
61 – USF Marambaia
62 – USF Apolo III
