São Gonçalo: única forma de prevenir a infecção de sífilis é com o uso do preservativo, já que a mesma é contraída, principalmente, através de contato sexual. - Reprodução

Publicado 16/10/2025 12:30

São Gonçalo - No Dia Nacional de Combate à Sífilis e à Sífilis Congênita, lembrado a cada terceiro sábado de outubro, a Prefeitura de São Gonçalo vai reforçar a oferta de testagem em 62 unidades de saúde, no próximo sábado (dia 18). O objetivo é enfatizar a importância do diagnóstico precoce e do tratamento adequado da sífilis na gestante durante o pré-natal e da sífilis em ambos os sexos como Infecção Sexualmente Transmissível (IST).

A coordenadora do Programa das Infecções Sexualmente Transmissíveis (ISTs)/Aids e Hepatites Virais da Secretaria de Saúde, Monique Gonzalez, enfatiza que a descoberta precoce da infecção é essencial para o início do tratamento, que é muito simples, rápido e deve ser feito também pelos parceiros para que não haja retransmissão. A única forma de prevenir a infecção é com o uso do preservativo, já que a mesma é contraída, principalmente, através de contato sexual. A gestante contaminada também pode passar a infecção para o filho durante a gestação e no parto. Por isso, a importância da testagem no primeiro e terceiro trimestre de gestação e tratamento adequado.

“O tratamento é fundamental para interromper a evolução da doença, principalmente para a sua forma latente. Nas gestantes, é primordial que façam a testagem e, se contaminadas, iniciem o tratamento o mais breve possível. Tratando no início, há a possibilidade do bebê nascer sadio e evita a possibilidade do aborto ou o parto prematuro. E é extremamente importante que os parceiros também façam o tratamento”, explicou Monique.

Durante todo o ano, a coordenação oferece o teste rápido na Policlínica Gonçalense de Referência para Doenças Crônicas e Transmissíveis, na Parada 40, ou em qualquer unidade básica de saúde (com exceção da USF Neves), que têm os testes disponíveis, sempre de segunda a sexta, das 9h às 16h. O tratamento é ofertado em 14 locais. “Para detectar a sífilis, basta um furo no dedo e o resultado sai em 20 minutos. Toda pessoa que tem vida sexual ativa e desprotegida precisa fazer os testes das ISTs, pelo menos, uma vez ao ano. A sífilis, quando não tratada, pode causar até a morte. Chegando na fase terciária, ela acomete o sistema cardiovascular e neurológico, que também pode causar demência”, explicou Monique.



Números



Neste ano, dos 32.623 testes realizados até o fim de setembro, 3.276 positivaram. Destes, 701 são casos novos, sendo 490 de gestantes e 211 do público em geral. Ao todo, 184 bebês nasceram com a sífilis congênita. No ano passado, foram feitos 40.039 testes, 6.534 reagentes para sífilis. Dos positivos, 884 eram novos casos, sendo 686 em gestantes e 198 do público em geral. Os bebês somaram 260 casos. Em 2023, foram realizados 33.312 testes, que tiveram 4.994 pessoas positivadas. O total de novos casos eram 826: 744 gestantes e 82 do público em geral. Os bebês somaram 297 casos de sífilis congênita.



Locais de tratamento:



Polo Sanitário Hélio Cruz, Alcântara



Polo Sanitário Jorge Teixeira de Lima, Jardim Catarina



Polo Sanitário Augusto Sena, Rio do Ouro



Polo Sanitário Washington Luiz Lopes, Zé Garoto



Polo Sanitário Paulo Marques Rangel, Portão do Rosa



Clínica Municipal do Barro Vermelho



Clínica Gonçalense do Mutondo



Clínica da Família Dr. Zerbini, Arsenal



Clínica Municipal Gonçalense do Colubandê



Policlínica Gonçalense de Referência para Doenças Crônicas e Transmissíveis



USF Gladys Rodrigues Ramos Freitas, Santa Isabel



USF Luiz Carlos Prestes, em Santa Catarina



USF Bento da Cruz, Porto Novo



USF Juvenil Francisco Ribeiro, Engenho Pequeno



Locais de testagem no Dia D (18/10)



1 – Polo Sanitário Paulo Marques Rangel, Porto do Rosa



2 – USF Jardim Catarina I



3 – USF José Avelino de Souza, Tribobó



4 – USF Agenor José da Silva, Jardim Catarina



5 – USF Louis Pasteur, Guaxindiba



6 – USF Vista Alegre



7 – PAM Coelho



8 – Polo Sanitário Washington Luiz Lopes, Zé Garoto



9 – USF David Capistrano, Itaúna



10 – USF Barbosa Lima Sobrinho, Boa Vista



11 – Clínica Municipal Gonçalense do Mutondo



12 – USF José Bruno Neto, Boa Vista



13 – USF Florença Pereira, Largo da Ideia



14 – Polo Sanitário Hélio Cruz, Alcântara



15 – USF José Jorge Cortes Freitas, Itaitindiba



16 – Polo Sanitário Augusto Sena, Rio do Ouro



17 – USF Anaia



18 – USF Ana Nery, Gradim



19 – Polo Sanitário Jorge Teixeira de Lima, Jardim Catarina



20 – USF Mahatma Gandhi, Jardim Califórnia



21 – USF Manoel De Abreu, Ipiíba



22 – USF Altair da Silva, Mutuá



23 – USF Madre Teresa de Calcutá, Estrela do Norte



24 – USF Juvenil Francisco Ribeiro, Engenho Pequeno



25 – USF Flávio Henrique de Brito, Jóquei



26 – USF Irmã Dulce, Trindade



27 – USF Luiz Paulo Guimarães, Laranjal



28 – USF Emílio Ribas, Barracão



29 – USF Elza Borges, Santa Luzia



30 – PAM Neves



31 – USF Ary Teixeira, Jardim Bom Retiro



32 – USF Luiz Carlos Prestes, Santa Catarina



33 – USF Neuza Goulart, Salgueiro



34 – USF Haroldo Pereira Nunes, Porto Novo



35 – Clínica Municipal da Família Dr. Zerbini, Arsenal



36 – USF Alexander Fleming, Boaçu



37 – USF Bandeirantes



38 – USF Tancredo Neves, Luiz Caçador



39 – USF Geremias de Mattos Fontes, Jardim Bom Retiro



40 – USF Quinta Dom Ricardo



41 – USF Santa Luzia



42 – USF Hiparco Ferreira, Engenho do Roçado



43 – USF Almerinda



44 – USF Luísa de Marilac, Novo México



45 – Clínica Municipal Gonçalense do Colubandê



46 – USF Presidente Getúlio Vargas, Boa Vista



47 – USF Dr. Robert Koch, Porto da Madama



48 – USF Doutel de Andrade, Maria Paula



49 – USF Roberto Silveira, Vista Alegre



50 – USF Água Mineral



51 – USF Adolfo Lutz, Amendoeira



52 – USF Portão do Rosa



53 – USF Aníbal Porto, Monjolos



54 – USF Albert Sabin, Fazenda dos Mineiros



55 – USF Floriano Barbosa, Jardim Catarina



56 – USF Juarez Antunes, Laranjal



57– USF Victor Chimelly, Paiva



58 – USF Jardel do Amaral, Venda da Cruz



59 – USF Armando Leão, Morro do Castro



60 – Clínica Municipal Gonçalense Lagoinha



61 – USF Marambaia



62 – USF Apolo III