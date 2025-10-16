São Gonçalo: única forma de prevenir a infecção de sífilis é com o uso do preservativo, já que a mesma é contraída, principalmente, através de contato sexual.Reprodução

São Gonçalo - No Dia Nacional de Combate à Sífilis e à Sífilis Congênita, lembrado a cada terceiro sábado de outubro, a Prefeitura de São Gonçalo vai reforçar a oferta de testagem em 62 unidades de saúde, no próximo sábado (dia 18). O objetivo é enfatizar a importância do diagnóstico precoce e do tratamento adequado da sífilis na gestante durante o pré-natal e da sífilis em ambos os sexos como Infecção Sexualmente Transmissível (IST).
A coordenadora do Programa das Infecções Sexualmente Transmissíveis (ISTs)/Aids e Hepatites Virais da Secretaria de Saúde, Monique Gonzalez, enfatiza que a descoberta precoce da infecção é essencial para o início do tratamento, que é muito simples, rápido e deve ser feito também pelos parceiros para que não haja retransmissão. A única forma de prevenir a infecção é com o uso do preservativo, já que a mesma é contraída, principalmente, através de contato sexual. A gestante contaminada também pode passar a infecção para o filho durante a gestação e no parto. Por isso, a importância da testagem no primeiro e terceiro trimestre de gestação e tratamento adequado.
“O tratamento é fundamental para interromper a evolução da doença, principalmente para a sua forma latente. Nas gestantes, é primordial que façam a testagem e, se contaminadas, iniciem o tratamento o mais breve possível. Tratando no início, há a possibilidade do bebê nascer sadio e evita a possibilidade do aborto ou o parto prematuro. E é extremamente importante que os parceiros também façam o tratamento”, explicou Monique.
Durante todo o ano, a coordenação oferece o teste rápido na Policlínica Gonçalense de Referência para Doenças Crônicas e Transmissíveis, na Parada 40, ou em qualquer unidade básica de saúde (com exceção da USF Neves), que têm os testes disponíveis, sempre de segunda a sexta, das 9h às 16h. O tratamento é ofertado em 14 locais. “Para detectar a sífilis, basta um furo no dedo e o resultado sai em 20 minutos. Toda pessoa que tem vida sexual ativa e desprotegida precisa fazer os testes das ISTs, pelo menos, uma vez ao ano. A sífilis, quando não tratada, pode causar até a morte. Chegando na fase terciária, ela acomete o sistema cardiovascular e neurológico, que também pode causar demência”, explicou Monique.

Números

Neste ano, dos 32.623 testes realizados até o fim de setembro, 3.276 positivaram. Destes, 701 são casos novos, sendo 490 de gestantes e 211 do público em geral. Ao todo, 184 bebês nasceram com a sífilis congênita. No ano passado, foram feitos 40.039 testes, 6.534 reagentes para sífilis. Dos positivos, 884 eram novos casos, sendo 686 em gestantes e 198 do público em geral. Os bebês somaram 260 casos. Em 2023, foram realizados 33.312 testes, que tiveram 4.994 pessoas positivadas. O total de novos casos eram 826: 744 gestantes e 82 do público em geral. Os bebês somaram 297 casos de sífilis congênita.

Locais de tratamento:

Polo Sanitário Hélio Cruz, Alcântara

Polo Sanitário Jorge Teixeira de Lima, Jardim Catarina

Polo Sanitário Augusto Sena, Rio do Ouro

Polo Sanitário Washington Luiz Lopes, Zé Garoto

Polo Sanitário Paulo Marques Rangel, Portão do Rosa

Clínica Municipal do Barro Vermelho

Clínica Gonçalense do Mutondo

Clínica da Família Dr. Zerbini, Arsenal

Clínica Municipal Gonçalense do Colubandê

Policlínica Gonçalense de Referência para Doenças Crônicas e Transmissíveis

USF Gladys Rodrigues Ramos Freitas, Santa Isabel

USF Luiz Carlos Prestes, em Santa Catarina

USF Bento da Cruz, Porto Novo

USF Juvenil Francisco Ribeiro, Engenho Pequeno

Locais de testagem no Dia D (18/10)

1 – Polo Sanitário Paulo Marques Rangel, Porto do Rosa

2 – USF Jardim Catarina I

3 – USF José Avelino de Souza, Tribobó

4 – USF Agenor José da Silva, Jardim Catarina

5 – USF Louis Pasteur, Guaxindiba

6 – USF Vista Alegre

7 – PAM Coelho

8 – Polo Sanitário Washington Luiz Lopes, Zé Garoto

9 – USF David Capistrano, Itaúna

10 – USF Barbosa Lima Sobrinho, Boa Vista

11 – Clínica Municipal Gonçalense do Mutondo

12 – USF José Bruno Neto, Boa Vista

13 – USF Florença Pereira, Largo da Ideia

14 – Polo Sanitário Hélio Cruz, Alcântara

15 – USF José Jorge Cortes Freitas, Itaitindiba

16 – Polo Sanitário Augusto Sena, Rio do Ouro

17 – USF Anaia

18 – USF Ana Nery, Gradim

19 – Polo Sanitário Jorge Teixeira de Lima, Jardim Catarina

20 – USF Mahatma Gandhi, Jardim Califórnia

21 – USF Manoel De Abreu, Ipiíba

22 – USF Altair da Silva, Mutuá

23 – USF Madre Teresa de Calcutá, Estrela do Norte

24 – USF Juvenil Francisco Ribeiro, Engenho Pequeno

25 – USF Flávio Henrique de Brito, Jóquei

26 – USF Irmã Dulce, Trindade

27 – USF Luiz Paulo Guimarães, Laranjal

28 – USF Emílio Ribas, Barracão

29 – USF Elza Borges, Santa Luzia

30 – PAM Neves

31 – USF Ary Teixeira, Jardim Bom Retiro

32 – USF Luiz Carlos Prestes, Santa Catarina

33 – USF Neuza Goulart, Salgueiro

34 – USF Haroldo Pereira Nunes, Porto Novo

35 – Clínica Municipal da Família Dr. Zerbini, Arsenal

36 – USF Alexander Fleming, Boaçu

37 – USF Bandeirantes

38 – USF Tancredo Neves, Luiz Caçador

39 – USF Geremias de Mattos Fontes, Jardim Bom Retiro

40 – USF Quinta Dom Ricardo

41 – USF Santa Luzia

42 – USF Hiparco Ferreira, Engenho do Roçado

43 – USF Almerinda

44 – USF Luísa de Marilac, Novo México

45 – Clínica Municipal Gonçalense do Colubandê

46 – USF Presidente Getúlio Vargas, Boa Vista

47 – USF Dr. Robert Koch, Porto da Madama

48 – USF Doutel de Andrade, Maria Paula

49 – USF Roberto Silveira, Vista Alegre

50 – USF Água Mineral

51 – USF Adolfo Lutz, Amendoeira

52 – USF Portão do Rosa

53 – USF Aníbal Porto, Monjolos

54 – USF Albert Sabin, Fazenda dos Mineiros

55 – USF Floriano Barbosa, Jardim Catarina

56 – USF Juarez Antunes, Laranjal

57– USF Victor Chimelly, Paiva

58 – USF Jardel do Amaral, Venda da Cruz

59 – USF Armando Leão, Morro do Castro

60 – Clínica Municipal Gonçalense Lagoinha

61 – USF Marambaia

62 – USF Apolo III