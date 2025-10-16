São Gonçalo: A ação faz parte do Pacto pela Superação do Analfabetismo e Qualificação na Educação de Jovens e Adultos, do Ministério da EducaçãoDivulgação
Turmas do EJA de escola em Vista Alegre produzem jornal e homenageiam professores
Alunos participam de programa para superação do analfabetismo
São Gonçalo faz ação especial de orientação sobre sífilis no próximo sábado
Unidades de saúde estarão abertas para oferecer testagem à população
Câmara de Vereadores aprova criação do Observatório Fortalece São Gonçalo
Plataforma de dados em parceria com o ONU-Habitat será lançada nesta quinta-feira no Teatro Municipal
Alcântara Fashion: Desfile agita shopping com tendências da moda
Nesta primeira edição, o desfile será dedicado às coleções Primavera/Verão
Protocolo de atendimento do Centro de Trauma do HEAT é reconhecido como de excelência pela SBAIT
Especializada na assistência a pacientes com múltiplos traumas, a unidade conta com tecnologia de ponta e é referência no Estado do Rio de Janeiro
São Gonçalo recebe campeonato brasileiro de handebol master
Clube Mauá será palco da competição que acontece de quinta-feira a domingo
