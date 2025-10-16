São Gonçalo: A ação faz parte do Pacto pela Superação do Analfabetismo e Qualificação na Educação de Jovens e Adultos, do Ministério da Educação - Divulgação

16/10/2025

São Gonçalo - As turmas da Educação de Jovens e Adultos (EJA) da Escola Municipal João Cabral de Melo Neto, em Vista Alegre, lançaram, nesta terça-feira (14), mais uma edição do Jornal quinzenal “Fala, João Cabral!”, onde alunos abordam assuntos do dia a dia, entrevistas e atividades propostas na escola. A ação faz parte do Pacto pela Superação do Analfabetismo e Qualificação na Educação de Jovens e Adultos, do Ministério da Educação, que foi aderido pela Secretaria de Educação da Prefeitura de São Gonçalo.

Em sua 11º edição, o jornal fez uma homenagem ao Dia do Professor e, em outras edições, já abordou temas como racismo, música, ditados populares, contos, golpes na internet, Lei Maria da Penha, direitos humanos, alimentação saudável, poluição, cultura, atividades físicas, Setembro Amarelo, Outubro Rosa, além de entrevistas e outras atividades. O professor Carlos Alexandre Chavão, formador do Pacto na escola, conta que os resultados da implementação do jornal têm sido bons.

“Uma das coisas importantes no jornal é propor atividades para que os alunos não tenham uma atitude passiva com a leitura. Em outras palavras, queremos provocar os alunos a resolver problemas, desafios e, principalmente, desenvolver o hábito da leitura e da reflexão. Afinal, aprender é um processo contínuo, sem fim, e que deve ser, na medida do possível, prazeroso. Usamos textos simples e muitas fotos para atrair e estimular o contato dos alunos com o mundo da escrita. Também estamos experimentando entrevistas para que os alunos se sintam ‘dentro’ do jornal, valorizados”, afirmou.

Amanda Dugone é aluna do 8º ano e participa da produção. “É bem legal, eu ajudo na parte de arte e música, eu gosto bastante. São publicadas entrevistas com alunos, onde a gente conta um pouco da nossa experiência de vida, com fotos, dá orgulho. O que eu mais gosto no jornal é quando fala de atividade física, acho muito importante. Estamos aprendendo muito com o jornal”, disse.

