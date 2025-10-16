São Gonçalo: curso ocorreu nas dependências do CRAS de Vista Alegre e garantiu aulas de gelatinização, brigadeiros, doces de festa, bolos de pote, entre outras guloseimas - Divulgação

São Gonçalo: curso ocorreu nas dependências do CRAS de Vista Alegre e garantiu aulas de gelatinização, brigadeiros, doces de festa, bolos de pote, entre outras guloseimasDivulgação

Publicado 16/10/2025 12:43

São Gonçalo - O 1º Ciclo do Curso de Confeitaria Básica da Padaria Escola da Prefeitura de São Gonçalo foi concluído e 56 alunos receberam os seus certificados de conclusão na manhã desta quarta-feira (15). A solenidade de formatura ocorreu no Teatro Municipal, no Centro.



Participaram da abertura do evento o subsecretário de Gestão da Secretaria de Assistência Social, Ângelo Marins; a coordenadora dos CRAS, Simone Teixeira, representante da subsecretária de Proteção Social Básica, Daiana Izabel; a professora e coordenadora do curso, Daniele Xavier; a subsecretária de Políticas Públicas para as Mulheres, Ana Cristina da Silva; e o secretário de Desenvolvimento Econômico, Evanildo Barreto.



“Fico muito feliz em ver essa ideia do curso de confeitaria se concretizar. Espero que os formandos continuem buscando mais conhecimento, para melhorar cada dia mais a vida de cada um. O prefeito Capitão Nelson tem nos dado a melhor estrutura para trabalharmos e seguirmos em frente”, destacou o subsecretário de Gestão, Ângelo Marins.



O curso ocorreu nas dependências do CRAS de Vista Alegre e garantiu aulas de gelatinização, brigadeiros, doces de festa, bolos de pote, entre outras guloseimas, além de uma oficina sobre empreendedorismo, todas ministradas pela professora Daniele Xavier.



A Padaria Escola é um equipamento da Secretaria de Assistência Social da Prefeitura de São Gonçalo, junto ao Programa Nacional de Promoção ao Acesso ao Mundo do Trabalho (Acessuas), do Governo Federal. O projeto tem o intuito de gerar oportunidades e capacitar profissionais para o mercado de trabalho, com os cursos de Panificação e Confeitaria. A venezuelana Melissa Mendoza mora em São Gonçalo há 7 anos e diz que foi a realização de um sonho se formar em confeitaria. “Aprendi aqui que o sonho não tem prazo de validade. A minha turma me enche de orgulho, percebi que cada um carrega uma história única de superação. O capítulo de nós, confeiteiros, está só começando,” afirmou.

Durante a solenidade, um grupo de crianças representou o serviço de convivência e fortalecimento de vínculo do CRAS Vista Alegre com uma apresentação de dança emocionante, em especial ao Dia dos Professores, comemorado neste dia 15 de outubro. “Eu já havia feito o curso de panificação e agora a confeitaria. Eu sou mãe atípica e a capacitação foi também uma forma de terapia para mim. Para além de um aprendizado, o curso é uma representação de amor. Saciar as pessoas com o alimento tem um grande valor sentimental, pois me lembra meu pai, que me ensinou a cozinhar,” destacou a gonçalense Nerilândia de Aquino, de 50 anos.

