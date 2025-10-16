São Gonçalo: decoração foi montada no pátio, o que chamou atenção da criançada, que também ganhou lanche e guloseimas no dia de terapia diferenciada e muito especial - Renan Otto

São Gonçalo: decoração foi montada no pátio, o que chamou atenção da criançada, que também ganhou lanche e guloseimas no dia de terapia diferenciada e muito especialRenan Otto

Publicado 16/10/2025 12:46

São Gonçalo - Em mais um ano de inclusão e integração social, o Centro Especializado em Reabilitação (CER III), em Neves, proporcionou uma tarde de muita diversão para os pacientes atípicos atendidos na unidade em comemoração ao Dia das Crianças. Nesta quarta-feira (15), os usuários participaram de brincadeiras com os profissionais em um dia de muita alegria e descontração.

Uma decoração foi montada no pátio, o que chamou atenção da criançada, que também ganhou lanche e guloseimas no dia de terapia diferenciada e muito especial. Pinturinhas facial e de mesa, brinquedo inflável, cama elástica, bolinhas de sabão, oficina de cupcake e música infantil completaram a tarde de entretenimento e descontração.

“A festa do Dia das Crianças tem um significado muito especial para nós e para nossos pacientes. Mais do que um momento de lazer, é uma oportunidade de inclusão, socialização e fortalecimento de vínculos. Cada sorriso que vimos hoje nos mostra a importância de proporcionar experiências que ultrapassam o cuidado clínico, trazendo alegria, autoestima e bem-estar para as crianças e suas famílias”, disse a diretora da unidade, Micheli Samary.

O clima de festa e emoção marcou o dia, reforçando a importância de iniciativas que unem saúde, acolhimento e celebração da infância. A dona de casa Vanessa Rodrigues da Silva, de 37 anos, mãe do autista Raí Rodrigues de Souza, 12, que realiza fisioterapia e tem atendimento com psicopedagoga na unidade, ressaltou a importância da iniciativa.

“Para a gente é muito bom. Para as mães e para as crianças, porque a gente vem e interage também entre pacientes, familiares e profissionais de saúde. A gente acaba saindo da nossa rotina de casa, se diverte também, é muito bom. Todas as festas aqui são maravilhosas. Eles são bem acolhidos e a gente ama estar aqui. Ele já participou de tudo hoje”, disse Vanessa.

