São Gonçalo: decoração foi montada no pátio, o que chamou atenção da criançada, que também ganhou lanche e guloseimas no dia de terapia diferenciada e muito especialRenan Otto
Centro Especializado de Reabilitação faz festa para as crianças
Pacientes atípicos atendidos no CER III têm tarde de diversão e alegria
Centro Especializado de Reabilitação faz festa para as crianças
Pacientes atípicos atendidos no CER III têm tarde de diversão e alegria
Padaria Escola forma mais de 50 confeiteiros em São Gonçalo
Novos profissionais receberam certificado de conclusão nesta quarta-feira no Teatro Municipal
Turmas do EJA de escola em Vista Alegre produzem jornal e homenageiam professores
Alunos participam de programa para superação do analfabetismo
São Gonçalo faz ação especial de orientação sobre sífilis no próximo sábado
Unidades de saúde estarão abertas para oferecer testagem à população
Câmara de Vereadores aprova criação do Observatório Fortalece São Gonçalo
Plataforma de dados em parceria com o ONU-Habitat será lançada nesta quinta-feira no Teatro Municipal
Alcântara Fashion: Desfile agita shopping com tendências da moda
Nesta primeira edição, o desfile será dedicado às coleções Primavera/Verão
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.