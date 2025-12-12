São Gonçalo: Intervenções são fruto de parceria da Secretaria de Estado das Cidades com a Prefeitura de São GonçaloDivulgação
Obras em Santa Izabel seguem avançando
Intervenções são fruto de parceria da Secretaria de Estado das Cidades com a Prefeitura
São Gonçalo inicia pré-matrícula para novos alunos na próxima segunda-feira
Alunos de dez escolas municipais participaram de várias atividades
Campanha de doação de sangue acontece no Shopping Partage
Um dos principais objetivos do movimento é contribuir para o equilíbrio dos estoques no HEAT
São Gonçalo certifica empreendedoras da 16ª turma do Projeto Lidera Mulher
Capacitação gratuita é uma parceria entre Prefeitura e Sebrae
Pátio Alcântara promove programação natalina gratuita
Shopping fará sessão sensorial para crianças neurodivergentes e apresentações de corais
Mais de 200 toneladas de massa asfáltica na reparação de vias no Jardim Catarina
Operação Barricada Zero está sendo realizada de forma integrada pelas forças do Governo do Estado
