São Gonçalo: Intervenções são fruto de parceria da Secretaria de Estado das Cidades com a Prefeitura de São Gonçalo - Divulgação

São Gonçalo: Intervenções são fruto de parceria da Secretaria de Estado das Cidades com a Prefeitura de São GonçaloDivulgação

Publicado 12/12/2025 19:38

São Gonçalo - As obras nas mais de 140 ruas em Santa Izabel estão avançando. No momento, a instalação da rede de drenagem foi concluída em 26 ruas do projeto e quatro vias já estão com meio-fio. As obras tiveram início neste ano e estão sendo feitas através de uma parceria da Secretaria de Estado das Cidades, do Governo do Estado com a Prefeitura de São Gonçalo. Há várias frentes de obras em todo o bairro.

Estão sendo investidos mais de R$ 174 milhões nas intervenções e o prazo para a conclusão das obras é de 18 meses. O projeto inclui instalação de redes de drenagem, construção de meio-fios e calçadas e pavimentação em 42 quilômetros de vias do bairro. As obras estão atingindo vias que nunca haviam sido pavimentadas, como a Rua Jerusalém, a Rua Professor Carneiro Ribeiro e a Rua Waldemar Solano de Sá, que, nesta quinta-feira (11), estavam recebendo meio-fio e terraplanagem.

"Santa Izabel era um bairro esquecido, que agora está sendo revitalizado. Muitas ruas sofriam com alagamentos e eram de terra batida, sem asfalto. Estamos realizando essa obra para dar mais dignidade a quem mora nesse bairro. Assim como estamos fazendo também no Bom Retiro e no Sacramento. É transformação que não para", disse o prefeito Capitão Nelson. “Em Santa Izabel, cada rua que avançamos representa mais segurança e dignidade para os moradores. Essa obra corrige problemas históricos e traz uma retomada na qualidade de vida do bairro. Ela só é possível graças ao compromisso do governador Cláudio Castro, do prefeito Capitão Nelson e do deputado federal Altineu Côrtes em transformar o que antes era lama em entrega para a população”, afirmou o secretário de Estado das Cidades, Douglas Ruas.

Janete Tomé, de 76 anos, mora no bairro de Santa Izabel há 30 anos e nunca imaginou uma transformação como essa no local. "Estava muito ruim de passar por aqui! Nosso bairro sofria com lama pura. Era difícil demais! Agora, vai asfaltar, vai ficar tudo ótimo! Estávamos precisando!", afirmou a aposentada.