Durante reunião no gabinete da prefeita Carla Caputi, ficou acertado todo esquema de segurança Foto Secom/Divulgação

Publicado 27/12/2022 10:56

São João da Barra – Desde o final da semana, o sistema de segurança pública para o período de verão em São João da Barra (RJ) está definido, por iniciativa da prefeita Carla Caputi; para tanto, ela reuniu em seu gabinete representantes da Polícia Militar e da Civil, do Corpo de Bombeiros e da Secretaria Municipal de Segurança Pública, ficando alinhavada estratégia com ações integradas.

Entre as ações pontuais estão reforço do policiamento nos dias de shows nacional; blitz nos distritos e nas estradas; aumento da fiscalização para coibir a perturbação do sossego causada por som alto nos veículos e para evitar tráfego de motorizados na faixa de areia nas praias.

“A gente se encontra por aqui” é o título dado ao verão sanjoanense, durante o qual, segundo a Secretaria de Comunicação (Secom), a atuação da Guarda Civil Municipal, Programa de Turno Adicional Remunerado (Protar) e Programa Estadual de Integração de Segurança (Proeis) vai contar com o apoio das polícias Militar e Civil.

“Para a segurança dos banhistas a prefeitura vai instalar 30 postos com 60 guarda-vidas do Açu ao Pontal de Atafona em apoio ao Corpo de Bombeiros, que atuará nos postos 4, 3 e 2”, detalha a Secom, acrescentando que Guarda Ambiental, Proeis e Polícia Militar vão atuar com sete quadriciclos coibindo o tráfego de veículos na faixa de areia, protegida pela legislação ambiental.

Carla Caputi afirma que o trabalho integrado com os órgãos de segurança pública já acontece mesmo fora da alta temporada e tem sido fundamental para São João da Barra: “com a chegada do verão e o aumento do número de pessoas no nosso município, o trabalho é reforçado e intensificado para que possamos proporcionar aos sanjoanenses e visitantes um verão tranquilo e seguro”.

A estratégia foi acertada entre a prefeita e representantes da Secretaria Municipal de Segurança; delegado da 145ª Delegacia de Polícia, Ruchester Marreiros; subcomandante do 8º Batalhão de Polícia Militar, tenente-coronel Simone de Sá; comandante da 5º Companhia de Polícia Militar, tenente Luciangelo Correa; e subtenente do Corpo de Bombeiros, Roberto Manhães.