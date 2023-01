A iniciativa da prefeitura é anunciada aos pescadores através da Secretaria de Pesca e Aquicultura - Foto Secom/Divulgação

Publicado 02/01/2023 18:42 | Atualizado 02/01/2023 19:10

São João da Barra – Um processo de cuidados especiais com a vida de profissionais da pesca que atuam no município, a prefeitura de São João da Barra (RJ), realiza um trabalho de identificação, a partir da próxima quarta-feira (04), buscando conhecer, inicialmente, identificar o quantitativo; o levantamento será concluído no dia 28.

A Secretaria Municipal de Pesca e Aquicultura será responsável pela realização do cadastro socioeconômico, que envolve os pescadores, de ambos os sexos. O atendimento está programado para a sede do órgão (Rua Jorge Moreira da Costa, 16 – Atafona) de segunda a sexta-feira, das 9h às 16h.

No ato, o pescador deverá apresentar original e cópia de identidade, CPF, título de eleitor, carteira de Registro Geral de Pesca (RGP) atualizada ou protocolo e caderneta de pescador profissional, além de comprovante de residência. Cada cadastrado receberá um kit EPI contendo chapéu, um par de botas, camisa de proteção solar, capa de chuva, dois pares de luvas e um protetor solar.

O secretário municipal de Pesca e Aquicultura, João Batista dos Santos Filho, explica: “com a doação desse kit estamos ajudando a manter a saúde da classe pesqueira, que trabalha constantemente em condições adversas”.

A pesca tem destaque na economia sanjoanense; atuam na atividade cerca de 600 profissionais, sendo 400 em água doce e 200 no mar; Santos Filho defende o cadastramento como de grande importância para a implementação de políticas públicas para o segmento.