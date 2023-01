Durante o ano o NCZ já desenvolve ação, visando detectar e eliminar focos de proliferação do mosquito - Foto Secom/Divulgação

Publicado 05/01/2023 13:24

São João da Barra – Tudo contra o Aedes aegypti é a proposta do Núcleo de Controle de Zoonoses (NCZ) de São João da Barra (RJ); o órgão irá retornar os mutirões de combate ao mosquito transmissor de doenças como dengue, zika vírus e chikungunya, com foco no verão.

Estão programadas seis investidas em massa, com 70 agentes de combate às endemias percorrendo diferentes áreas do município; as ações especiais terão início no próximo dia 13 e vão até 16 de fevereiro, sempre às sextas-feiras e visa reforçar trabalho realizado de forma permanente no município.

O momento é considerado importante, principalmente pelas visitas em maiores proporções aos imóveis, que geralmente (muitos deles) estão fechados na baixa temporada: “durante todo o ano percorremos os seis distritos combatendo o mosquito”, pontua o diretor do NCZ, Marcos Machado.

Na opinião do diretor, “o acesso agora fica facilitado aos imóveis de veraneio e em um período em que há maior facilidade de proliferação”. O mutirão começa em Atafona, Grussaí e na sede do município; no dia 21 está programado para Açu, Barcelos e Palacete.

O último de janeiro será no dia 27, novamente em Atafona, Grussaí e sede, que, terão mais duas investidas, nos dias três e 16 de fevereiro; os agentes estarão também no Açu e em Barcelos no dia 10. Manhães ressalta que a participação dos moradores é muito importante.

“Além das visitas para orientação aos proprietários dos imóveis e eliminação de focos em ralos, caixas d’água, cisternas e em quintais, os agentes estarão nas ruas”, assinala o diretor, acrescentando que estarão sendo feitos tratamentos de bueiros, ruas, terrenos e coleta de material que possibilita o acúmulo de água, como garrafas e pneus.

As informações do NCZ estão sendo destacadas pela Secretaria de Comunicação (Secom) da prefeitura, que reforça: “é importante munícipes e turistas receberem os agentes e o órgão coloca à disposição para denúncias o telefone (22) 3199-9631 – ramal 213; o atendimento é das 8h às 17h”.