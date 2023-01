Todos os animais terão de ser vacinados, inclusive contra a febre aftosa, nos meses de maio e novembro - Foto Secom/Divulgação

São João da Barra - A partir de segunda-feira (16) o governo de São João da Barra (RJ), por meio da Secretaria de Agricultura, programa vacinação contra brucelose das cerca de 24 mil cabeças de gado registradas no município. O início da campanha será na localidade de Vila da Terra.

Na primeira etapa, a meta é imunizar gratuitamente 500 bezerras entre três e oito meses de idade, visando controlar e erradicar a doença, que, segundo a veterinária da Secretaria Municipal de Agricultura, Aline Mineiro Costa Ribeiro, é endêmica na região.

A veterinária adverte que a vacinação é obrigatória; será feita pela equipe de vacinadores da secretaria, com previsão de acontecer durante o ano; já está definida interrupção em maio e novembro, por conta da vacinação contra a febre aftosa.

“A brucelose é uma doença infectocontagiosa que causa prejuízos econômicos ao produtor por causar aborto, mamite e infertilidade dos bovinos”, diz Aline, acrescentando: “trata-se de uma zoonose, em que o ser humano também pode contrair a doença pelo contato com os animais enfermos ou pela ingestão do leite cru e de carne oriundos destes animais”.

A Secretaria de Comunicação (Secom) orienta que o agendamento dos produtores está sendo feito de segunda a sexta-feira, das 9h às 17h, pelo telefone (22) 3199-9631 - ramais 384 e 391, pelo WhatsApp (22) 99942-0145 e (22) 99751-0556 ou presencialmente na Secretaria Municipal de Agricultura (Rua Barão de Barcelos, 88) e na Subprefeitura de Sabonete.