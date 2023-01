Os agentes vistoriam vários pontos, visando descobrir focos de proliferação e eliminá-los - Foto Secom/Divulgação

Publicado 13/01/2023 18:49

São João da Barra – Estratégia especial montada pelo Núcleo de Controle de Zoonoses (NCZ) de São João da Barra (RJ) reforça “guerra” ao Aedes aegypti, a partir desta sexta-feira (13); estão programados seis mutirões, envolvendo 70 agentes, até o dia 16 de fevereiro.

As investidas seguem linha semelhante as que já são realizadas durante o ano, porém de forma mais intensa, visando cobrir todo o período do verão; as equipes estarão percorrendo ruas e visitando imóveis no trabalho de identificação e prevenção de focos do mosquito, transmissor de doenças como dengue, chikungunya e zika vírus.

As demandas no primeiro dia foram cumpridas nos bairros Água Santa, na sede do município; Vila Esperança, em Atafona; e Balneário Cris e Telê Santana, em Grussaí, a partir das 8h30. No total, serão seis mutirões até o dia 16 de fevereiro.

Nas visitas aos imóveis, os agentes orientam aos proprietários como eliminar focos em ralos, caixas d’água, cisternas e em quintais; já nas ruas, são feitos tratamentos em bueiros, terrenos e coleta de material que possa possibilitar o acúmulo de água, como garrafas e pneus.

Além das ações desta sexta-feira, Atafona, Grussaí e Sede voltam a ter combates ao mosquito no próximo dia 27 e em fevereiro, nos dias três e 16; em Açu, Barcelos e Palacete a equipe atua dia 20 de janeiro e retorna, dia 10 de fevereiro, apenas ao Açu e Barcelos.

Em postagem no portal oficial da prefeitura, o NCZ destaca a importância de moradores e turistas receberem os agentes e: para casos de dúvidas, orientações e até denúncias de focos, o órgão pode se contactado pelo telefone (22) 3199-9631 – ramal 213; p atendimento é das 8h às 17h”.