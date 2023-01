O movimento na praia de Grussaí foi um dos maiores dos últimos verões, mesmo sem contar com trio elétrico - Foto Secom/Divulgação

O movimento na praia de Grussaí foi um dos maiores dos últimos verões, mesmo sem contar com trio elétrico Foto Secom/Divulgação

Publicado 16/01/2023 12:02

São João da Barra – Orla lotada, mas sem trio elétrico; assim foram o sábado e o domingo últimos na praia de Grussaí, em São João da Barra (RJ), com aumento considerável no fluxo de banhistas, se comparado ao registrado na primeira semana de janeiro; o clima de descontração foi tão intenso quanto o calor; porém, muitos sentiram a ausência do trio.

O show no grande caminhão de som estava programado; no entanto, teve de ser suspenso, por força de uma decisão liminar concedida na tarde de sábado (14), pelo Tribunal Regional Federal (TRF) da 2ª Região, sob alegação de que o evento poderia atrapalhar a procriação das tartarugas na extensão; a Procuradoria Geral do Município analisa a decisão judicial, que atende a um pedido do Ministério Público Federal (MPF).

Mesmo sem o trio animando, os veranistas demonstraram muita descontração, com segurança garantida em toda orla para banhistas e externamente. Pelas placas dos carros, pode ser constatado grande número de pessoas de outros municípios. O grande movimento registrado em Grussaí, é exemplo do que ocorre todo ano no período de verão, além do proporcionado no dia a dia por moradores.

Em Atafona muitos visitantes eram curiosos, atraídos pelo fenômeno do avanço do mar que acontece há décadas, já tendo tomado grande extensão da localidade, destruindo dezenas de mansões; outro ponto que chamou atenção foi o pontal, onde o rio Paraíba do Sul desemboca; no mar, no entanto, o número de pessoas não era expressivo.

A principal concentração de turistas em Atafona tem sido no Balneário, por conta das atividades programadas pela prefeitura e a estrutura com ofertas diversificadas de lazer e alimentações.