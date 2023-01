A Defesa Civil usou motobomba de sucção para esgotamento das ruas e residências inundadas - Foto Secom/Divulgação

A Defesa Civil usou motobomba de sucção para esgotamento das ruas e residências inundadas Foto Secom/Divulgação

Publicado 25/01/2023 22:22

São João da Barra – Várias ruas alagadas, três casas afetadas e 30 atendimentos foi o saldo do temporal de ontem (24) em São João da Barra (RJ). As famílias foram removidas para casas de parentes e encaminhadas ao Centro de Referência de Assistência Social (Cras), que vai cadastrá-las nos programas Aluguel Social e Cartão Cidadão.

O governo municipal, por meio da Defesa Civil, atendeu a todos os que necessitaram de ajuda e monitora a situação do rio Paraíba do Sul, cuja foz é em Atafona, distrito do município. De acordo com o órgão, em uma hora choveu 80 mm.

Nesta quarta-feira (25) a Defesa Civil Municipal continuou executando trabalho de esgotamento em ruas em Barcelos, Chatuba, Nova São João da Barra e Atafona; foram utilizados uma motobomba de sucção e dois caminhões sugadores.

De acordo com a Secretaria de Comunicação (Secom), as equipes realizaram esgotamento de ruas e casas, abertura de valas de escoamento, limpeza de ruas e remoção de moradores e móveis: “participam das ações as secretarias de Segurança; Meio Ambiente e Serviços Públicos; Obras; Assistência social e Direitos Humanos.

A previsão é que continue chovendo até esta quinta-feira (26). “Em casos de emergência os moradores devem entrar em contato com a Defesa Civil e o Centro Integrado de Operações de Segurança Pública (Ciosp) pelos telefones: (22) 2741-1190 e (22) 99915-3153 (ligação e whatsapp)”, orienta a Secom.