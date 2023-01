A soltura contou com a presença da prefeita Carla Caputi e de Crianças do projeto Botinho - Foto Secom/Divulgação

São João da Barra - Desenvolvido pelo Porto do Açu, em parceria com a Fundação Projeto Tamar e as empresas Ferroport, Vast e GNA, o Programa de Monitoramento de Tartarugas Marinhas vem despertando atenção de moradores e veranistas de praia do município de São João da Barra; por meio da Secretaria de Meio Ambiente e Serviços Públicos, a prefeitura está engajada ao projeto.

No final da semana, a secretaria marcou o Dia Mundial de Educação Ambiental com uma ação de conscientização, junto à soltura de tartarugas marinhas em Atafona, em frente ao Espaço da Ciência Maria de Lourdes Coelho da Anunciação, dentro da Área de Proteção Ambiental (APA) das Dunas e Restinga; a prefeita Carla Caputi prestigiou.

Crianças do projeto Botinho (desenvolvido pelo Corpo de Bombeiros, em parceria com a Secretaria Municipal de Educação e a Defesa Civil) também participaram da ação. Segundo a secretária de Meio Ambiente, Marcela Toledo, ações como a soltura de tartaruga são importantes na questão da educação ambiental, para materializar a necessidade de proteção do ecossistema do município, na área das dunas e restinga.

“Precisamos conscientizar a população da importância de preservarmos a diversidade da fauna e flora da nossa orla”, diz a secretária, pontuando: “em parceria com as demais instituições, como Caruara e o Tamar, nossos jovens, que participaram do projeto Botinho, tiveram um momento de aprendizado e emoção com a soltura dos filhotes de tartaruga; contamos com o apoio de todos nesta causa”.

Marcela Toledo lembra que a orla de São João da Barra esta incluída na área prioritária de desova das tartarugas marinhas: “neste ciclo reprodutivo, cerca de 1.100 ninhos da espécie Caretta-caretta, conhecida como cabeçuda, estão sendo monitorados, com uma média de 150 filhotes por ninho — podendo alcançar, aproximadamente, 165 mil nascimentos. A espécie está ameaçada de extinção”.

Visando coibir crimes ambientais na APA das Dunas e Restingas, a Secretaria de Comunicação (Secom) destaca que a fiscalização ambiental da prefeitura tem atuado de forma intensificada: “em relação ao trânsito de veículos na faixa de areia, desde dezembro 523 veículos foram advertidos de forma educativa; além disso, a atuação também ocorre de forma coercitiva: são 51 autos de infrações em andamento”.