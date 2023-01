O cadastramento é feito na sede da Secretaria Municipal de Pesca e Aquicultura, em Atafona - Foto Secom/Divulgação

O cadastramento é feito na sede da Secretaria Municipal de Pesca e Aquicultura, em Atafona Foto Secom/Divulgação

Publicado 26/01/2023 22:19

São João da Barra – Iniciado no dia quatro de janeiro, o cadastro socioeconômico dos pescadores de São João da Barra (RJ), que seria encerrado esta semana, foi prorrogado até 31, visando atender quem ainda não teve oportunidade de cumprir o procedimento; a iniciativa é da Secretaria Municipal de Pesca e Aquicultura.

O objetivo da medida é identificar o quantitativo de profissionais que atuam no município; até o momento, foram cadastrados 479 pescadores, de cerca de 600 (400 em água doce e 200 no mar); o atendimento acontece na sede da secretaria, à Rua Jorge Moreira da Costa, 16, em Atafona, das 9h às 16h.

Com o propósito de facilitar o cadastro, o órgão descentralizou o local nesta quinta-feira (26), atendendo também no distrito de Quixaba, na Escola Municipal Manoel Alves Rangel; o mesmo será feito segunda-feira (30), das 9h às 15h, na filial da Colônia de Pescadores Z-2, no Açu.

Na avaliação do secretário, Aluízio Siqueira, o atendimento itinerante aproxima o poder público da comunidade e beneficia os pescadores que residem mais distantes, sem a necessidade de se deslocarem até a sede da secretaria para o cadastro, apesar do transporte gratuito disponibilizado pelo município: “além disso, é importante também para sabermos qual é a demanda local da classe pesqueira”, enfatiza.

O secretário orienta que, para o cadastro, é necessário apresentar original e cópia de identidade; CPF; título de eleitor; Registro Geral de Pesca (RGP), atualizado ou o protocolo; caderneta de pescador profissional e comprovante de residência: “após o cadastramento, o pescador recebe um kit EPI, contendo chapéu, um par de botas, camisa de proteção solar, capa de chuva, dois pares de luvas e um protetor solar”.