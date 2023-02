"Prefeita Carla Caputi destacou parceria da Capitania com a prefeitura e o apoio do órgão da Marinha à comunidade". - Foto Divulgação

São João da Barra – A Agência da Capitania dos Portos em São João da Barra (RJ) tem novo comandante, desde a manhã desta terça-feira (31); trata-se do capitão-tenente Fábio Henrique da Silva, que assumiu por dois anos em substituição ao capitão-tenente Eduardo Silva de Oliveira.

A cerimônia foi presidida pelo capitão de fragata da Capitania dos Portos de Macaé, Carlos Mariano do Espírito Santo Filho. E contou com a presença da prefeita sanjoanense Carla Caputi; ela destacou a parceria da Capitania com o governo municipal e o apoio do órgão da Marinha do Brasil à comunidade.

“Desejo sucesso ao capitão-tenente Fábio Henrique, que assume a missão de comandar a Agência da Capitania dos Portos em São João da Barra”, pontuou a prefeita, reforçando: “a Agência sempre foi parceira do poder executivo, desenvolvendo diversas ações em apoio à classe pesqueira do município e à população em geral”.

O novo comandante falou da satisfação em ocupar o comando: “é com grande alegria e orgulho que assumo este cargo e com ele a desafiadora missão de representar a autoridade marítima brasileira, sendo por isso responsável por zelar pela segurança do tráfego aquaviário, pela salvaguarda da vida humana no mar e pela prevenção da poluição hídrica”.

Além de Carlos Mariano e de Carla Caputi, prestigiaram o evento: Aluízio Siqueira, secretário municipal de Pesca e Aquicultura; coordenador da Defesa Civil Municipal, Marco Antônio da Silva; presidente da Colônia de Pescadores Z-2, Elialdo Meirelles.

Também estiveram presentes o comandante do Corpo de Bombeiros da Área Norte e Noroeste, coronel Márcio Montenegro; terceiro-sargento Ramon de Freitas Souza, representando a 2ª Companhia de Infantaria de Campos dos Goytacazes; e subcomandante Tiago da Silva Pinho, representando o 8º Batalhão de Polícia Militar.

Capitão-tenente Fábio Henrique da Silva falou do orgulho em estar assumindo a “cargo desafiador”

Foto Divulgação