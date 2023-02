Os gestores do turismo de municípios da Costa Doce debateram amplamente o fortalecimento do setor na região - Foto Divulgação

Os gestores do turismo de municípios da Costa Doce debateram amplamente o fortalecimento do setor na região Foto Divulgação

Publicado 01/02/2023 16:58

São João da Barra – Um ganho maior para os municípios que compõem a Instância de Governança Regional (IGR) Costa Doce, no Estado do Rio de Janeiro, acaba de ser alinhavado, durante encontro realizado ontem (31), em Campos dos Goytacazes; o foco foi o turismo e São João da Barra marcou presença, na condição de forte fomentador na região.

A regulamentação da IGR Costa Doce é a principal proposta para os municípios que o compõem deslanchar; esta, inclusive, foi a pauta principal do encontro, do qual, além de São João da Barra e Campos, também participaram representantes de Cardoso Moreira, São Fidélis e São Francisco de Itabapoana.

“A proposta é a criação da personalidade jurídica da IGR Costa Doce”, confirma o Secretário de Turismo e Lazer sanjoanense, Edivaldo Machado; ele explica: “com isso será possível não só a criação de projetos envolvendo a região, como também a captação de recursos e emendas parlamentares”.

O secretário sugere que a IGR solicite uma agenda com a ministra do Turismo, Daniela Carneiro, no desdobramento da iniciativa. Outro ponto tratado no encontro de ontem foi a qualificação de pessoal para trabalhar com fomento, com captação e elaboração de projeto, que é uma necessidade dos municípios diante das mudanças introduzidas pela Lei 14.133 (nova Lei das Licitações), que entrará em vigor no dia 1º de abril.

Edivaldo Machado lembra que São João da Barra aderiu, em dezembro, ao Consórcio Público Intermunicipal de Desenvolvimento do Norte e Noroeste Fluminense (Cidennf): “o desenvolvimento do turismo também é meta do consórcio, com o projeto ‘Caminhos do Açúcar’, que tem como um dos objetivos criar um novo roteiro turístico a fim de impulsionar o desenvolvimento na região”, pontua o secretário.

A participação do município na Abav Expo 2023, a maior feira de turismo do país, que acontece em setembro, no Rio, também é citado: “estamos atentos a essa nova realidade do turismo, que visa o fortalecimento do setor de forma regional, além do desenvolvimento de ações locais”.

Subsecretária de Turismo de Campos e presidente do Conselho de Turismo da Região Costa Doce (Conturdoce), Patrícia Cordeiro enfatiza: “a gente pensa o turismo de forma regional; então, quanto mais forte for a nossa região, mais forte será a nossa atividade em nível de município. A gente prima pelas reuniões periódicas da nossa IGR e esse é um diferencial que a gente tem, o de conseguir estar sempre discutindo todos os detalhes que envolvem o fomento da atividade turística”.

Na opinião do presidente da IGR Costa do Sol, Marco Navega, dentro do programa de regionalização do turismo se prevê a regulamentação das instâncias de governança regional; a Costa Doce é uma delas, apontada por ele.

“Se a gente for analisar o cenário nacional, a gente tem o estado de Minas Gerais com 44 IGRs e todas formalizadas”, aponta Navega, concluindo: “no Rio de Janeiro, das 12 IGRs, temos, formalizadas, a Costa do Sol e Serra Verde Imperial e, agora, a Costa Doce buscando essa formalização e abrindo caminhos para receber recursos federais e de emendas parlamentares, entre outros”.