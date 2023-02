Devotos da santa protetora dos navegantes comemoram a data de hoje, para fazer pedidos e pagar promessas - Foto Secom/Divulgação

Devotos da santa protetora dos navegantes comemoram a data de hoje, para fazer pedidos e pagar promessas Foto Secom/Divulgação

Publicado 02/02/2023 15:56

São João da Barra - Terços, missas e procissões, além da programação recreativa, formam a rotina dos religiosos que moram (e dos que veraneiam) na praia de Atafona, em São João da Barra (RJ), do dia de Nossa Senhora dos Navegantes, nesta quinta-feira (02).

A devoção à santa no município, pela comunidade católica, é mantida há décadas em duas localidades: em Atafona acontece desde 1950 no antigo Pontal; já na sede do município, na capela da Regaleira, a festa teve início em 1990; todos os eventos têm apoio da prefeitura e foram iniciados ontem (01).

As celebrações religiosas de hoje começaram com alvorada, em Atafona, e u8ma homenagem dos pescadores na foz do Paraíba, às 18h haverá missa e, em seguida, a tradicional procissão; a maioria dos devotos participa para fazer pedidos e agradecer por graças recebidas.

Estão programados, ainda, cerimônia de coroação e show com a banda Unidos pela Fé. Na Regaleira também teve alvorada e a missa será às 19h30, seguida de procissão e show com Dom Divino. Na parte recreativa, uma série de atividades já aconteceu e várias outras estão programadas.