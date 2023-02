Carla Caputi destacou que o governo cuida dos profissionais que estão cuidando dos alunos Foto - Secom/Divulgação

São João da Barra – “Cidadania em ação” resume proposta do governo de São João da Barra (RJ) no campo da Educação, para o ano letivo 2023, aberto pela prefeita Carla Caputi, na manhã de ontem (03); a solenidade aconteceu no Ciep 265 Municipalizado Professora Gladys Teixeira.

“O dia de hoje é muito importante por ser o primeiro momento, após a pandemia, de retomada da abertura em rede”, disse Caputi, ressaltando: “o que estamos fazendo é cuidar desses profissionais que estão cuidando, durante o ano inteiro, do processo ensino aprendizagem e dos nossos alunos”; em seguida, ela agradeceu o empenho dos profissionais que atuam na rede municipal de ensino.

O tema do evento, defendido pela prefeita, foi “Escola integrada, uma nova forma de aprender: cidadania em ação”; mais de 700 profissionais de educação da rede municipal (entre gestores, professores do ensino fundamental II e equipe técnica) participaram das inúmeras atividades.

As atividades da abertura do ano letivo foram planejadas com foco no acolhimento dos profissionais, que envolvem, também, orientador educacional, pedagogo, assistente social, supervisores psicopedagogo, psicólogo, fonoaudiólogo e fisioterapeuta.

Segundo a secretária de Educação, Angélica Rodrigues, o compromisso do governo é com a qualidade da educação pública e com os profissionais: “a esses profissionais nos dedicamos para proporcionar condições adequadas de trabalho e para que possam desenvolver as práticas pedagógicas de forma inovadora e significativa”, resumiu.

Os palestrantes foram o ator e professor Paulo César Prazeres Moura; mestre e doutor em Educação, Flávio Valadares; e o ator, músico e escritor Rodrigo Lobo. De acordo com a Secretaria de Comunicação (Secom), a programação teve início na parte da manhã e desdobramento à tarde.