A programação cultural do município é diversificada, com eventos tradicionais e algumas novidades Foto Secom/Divulgação

Publicado 06/02/2023 11:15 | Atualizado 06/02/2023 11:19

São João da Barra – Depois de ter interrompido inúmeras atividades culturais presenciais, por força da Covid-19, São João da Barra volta a definir programação para todo o ano, incluindo o carnaval, um dos mais concorridos do interior do Estado do Rio de Janeiro. A programação começa dia 12, com o Concurso do Rei Momo e da Rainha e prossegue de 17 a 21, com desfiles e Concurso de Mascarados e Dominós.

A beleza e a rivalidade entre os blocos Congos e Chinês sempre foram pontos principais, além do “clima familiar”, atraindo turistas de várias cidades fluminenses. No final da semana, o governo municipal divulgou o Calendário Turístico e Cultural 2023, tendo como novidade a ExpoBarra, em setembro.

O secretário de Cultura, Gil Miranda, afirma que o calendário contempla as tradições locais, visando o desenvolvimento de políticas públicas de ampliação e diversificação da oferta turística local, incluindo eventos turísticos, culturais, gastronômicos e religiosos.

“Entre as atividades estão o Festival de Verão, a celebração a Yemanjá, promovida pela primeira vez este ano, a tradicional Festa de Nossa Senhora da Penha, o Circuito Junino, a Marcha para Jesus e a Celebração de Natal”; Miranda ressalta que o calendário é importante tanto para o poder público quanto para os setores da iniciativa privada como hotéis, pousadas, bares, restaurantes e o comércio informal.

“Com a divulgação do calendário não só valorizamos o potencial de São João da Barra e dos sanjoanenses como ajudamos a aquecer a economia”. O secretário de Turismo e Lazer, Edivaldo Machado, acrescenta que o calendário foi elaborado buscando valorizar o potencial turístico tanto na alta quanto na baixa temporada.

“Montamos um calendário amplo e com muitos eventos, pensado e distribuído para que os visitantes venham a São João da Barra o ano todo”. Toda a programação foi elaborada pelos dois órgãos (Cultura e Turismo) está detalhada, pela Secretaria de Comunicação (Secom) no portal da prefeitura.