O novo armazém foi inaugurado com a proposta de dobrar a área alfandegada do terminal - Foto Secom/Divulgação

O novo armazém foi inaugurado com a proposta de dobrar a área alfandegada do terminal Foto Secom/Divulgação

Publicado 08/02/2023 20:05

São João da Barra - Nova área de armazenagem coberta do Terminal Multicargas (T-Mult) foi inaugurada nesta quarta-feira (08) no Porto do Açu, entre os municípios do São João da Barra e Campos dos Goytacazes, na região norte do Estado do Rio de Janeiro. Um terceiro armazém está projeto para ainda este semestre, visando quadriplicar a capacidade estática de armazenamento.

A proposta é dobrar a área alfandegada do terminal, que é considerado o maior empreendimento privado da região. Representando o governo sanjoanense, participaram do evento a secretária de Desenvolvimento Econômico e Tecnológico, Gleide Gomes; a subsecretária, Joice Pedra; e, o chefe de Gabinete, Alexandre Magno Estefan.

Também acompanharam a solenidade, o diretor executivo (CEO) da holding Prumo, Rogério Zampronha, e o CEO do Porto do Açu, José Firmo, além de empresários de potencial investimento no complexo portuário. Gleide Gomes afirma que acompanha o Porto do Açu desde o seu início e não tem dúvidas do potencial de crescimento e expansão dos seus negócios.

“Estamos sempre atentos a essas expansões, que impactam na arrecadação do município de forma direta, mas, sobretudo, são potenciais oportunidades de emprego para a população local”, avalia a secretária, pontuando: “buscamos parcerias para fomentar a utilização da nossa mão de obra, lutando sempre pela capacitação do sanjoanense”.

José Firmo resume que o novo armazém do Porto conta com área de 6.800m² e capacidade estática aproximada de 45.000 toneladas: “ele irá atender as operações de exportação de cobre de Goiás, um mineral estratégico para apoiar a transição energética”.

O armazém foi implantado em parceria com a Lundin Mining Brasil e as operações de cobre também otimizarão os custos logísticos de importação de carga, pois balancearão o fluxo exportação-importação para Goiás. O diretor executivo adianta que ainda no primeiro semestre de 2023, será inaugurado o segundo novo armazém, que terá área de 7.600m² e capacidade estática aproximada de 40.000 toneladas.

“Este armazém viabilizará a movimentação de cargas diversas, como granéis minerais e agrícolas, fertilizantes, produtos siderúrgicos, entre outros”. De acordo ainda com o CEO do Porto do Açu, “com o armazém, o T-Mult atende principalmente aos mercados de Minas Gerais, Goiás e Espírito Santo, contribuindo de forma relevante para o suprimento nacional de fertilizantes”.

José Firmo lembra que em 2020, Porto do Açu colocou o Rio de Janeiro no mapa do agronegócio nacional e, desde então, está se consolidando como player competitivo para o setor, com tempo de espera para atracação dos clientes muito menor do que a média dos demais portos do país.

“O Açu é a alternativa logística mais eficiente para aumentar a competitividade das indústrias e do agronegócio do Sudeste e do Centro Oeste”, acrescenta o diretor executivo, ressaltando: “estamos investindo na expansão da capacidade do terminal para alavancar ainda mais as operações da sua área de influência”.

Segundo José Firmo, por conta da disponibilidade de área e flexibilidade do Açu, o T-Mult ainda tem potencial para expansões futuras, como extensão do berço e aumento de pátio e áreas de armazenagem. A Secretaria de Comunicação (Secom) do governo municipal justifica que a prefeita de São João da Barra, Carla Caputi, não compareceu à inauguração, porque estava em Brasília para o cumprimento de compromissos previamente agendados.