O concurso foi criado há 53 anos e é um dos mais tradicionais eventos do carnaval sanjoanense - Foto Secom/Divulgação

Publicado 13/02/2023 12:56

São João da Barra – Na contagem regressiva para o Carnaval, São João da Barra (RJ) confirma que as inscrições para o tradicional “Concurso de Mascarados e Dominós - Prêmio Dr. Ailton Damas” serão encerradas ma próxima sexta-feira (17).

Quem tiver interesse deve comparecer ao Centro Cultural Narcisa Amália (Rua Barão da Barcelos, nº 88 - Centro), das 8h às 17h. O valor total da premiação em dinheiro é de R$ 24.400; a distribuição será entre os melhores nas categorias adulto e infantil, individual e grupo com três ou mais componentes.

Segundo a Secretaria de Cultura, responsável pela organização do evento, “a premiação será distribuída aos concorrentes a partir das fantasias que se destacarem nas categorias, obtendo as maiores notas pela comissão julgadora”.

Os detalhes estão em postagem da Secretaria de Comunicação (Secom) no portal da prefeitura. O Concurso de Mascarados e Dominós (que acontece desde 1970) será no sábado de carnaval (18).