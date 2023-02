Bruno Dauaire diz que governador pediu prioridade para regiões afetadas pelas chuvas - Foto Divulgação

Publicado 16/02/2023 17:06

São João da Barra - Os problemas habitacionais em municípios do interior do Estado do Rio de Janeiro estão com soluções na agenda do governo estadual, por meio da Secretaria de Habitação de Interesse Social (Sehis). O primeiro passo será dado em São João da Barra, com previsão de 328 casas populares na Chatuba, primeiro distrito do município.

Para tanto, o secretário Bruno Dauaire já enviou um ofício à prefeita Carla Caputi nesta quinta-feira (16), “buscando fortalecer a parceria e pedindo informações para sanar pendências para que a pasta possa avançar com o projeto de construção das unidades habitacionais”.

Bruno conhece bem a realidade do interior fluminense, em especial de São João da Barra, de onde morou durante muitos anos: “temos um passivo de construções para resolver e o governador Cláudio Castro pediu para darmos celeridade nos projetos, principalmente nas regiões afetadas pelas chuvas”.

O secretário adianta que está sendo finalizado levantamento, atualizando a situação das prefeituras: “estamos nos colocando à disposição para atender às exigências legais e avançarmos nessa parceria, como é o caso de São João da Barra, onde mais de 300 famílias podem ganhar moradias dignas".

A proposta definida para São João da Barra é de 328 casas geminadas, sendo 295 tipo padrão e 33 adaptadas a portadores de necessidades especiais; o projeto consta também de ruas pavimentadas, quatro áreas de lazer, pista de caminhada, quiosques e equipamentos de ginástica, parque infantil, quadra poliesportiva e área com churrasqueira também estão inclusos no empreendimento. A área total construída será de 18.547,93m².

Dauaire enfatiza que pretende buscar uma proximidade da secretaria com as prefeituras para reduzir o período entre as exigências burocráticas e a entrega das unidades habitacionais: “quem não tem casa, tem pressa; por isso é importante alinharmos uma gestão de proximidade com as prefeituras para conseguirmos entregar moradias dignas a quem precisa no menor espaço de tempo".

No desdobramento da iniciativa, o secretário pontua que existe a previsão inicial de mais unidades para municípios do Norte e Noroeste: “estão na lista os municípios de Campos dos Goytacazes, Quissamã, São Fidélis, Conceição de Macabu, Cardoso Moreira, Miracema, Varre-Sai, Santo Antônio de Pádua, Macaé, Italva e Itaocara”.