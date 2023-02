Carol Escafura e Lucas Gomes foram os vencedores deste ano, escolhidos por 11 jurados - Foto Divulgação

Publicado 16/02/2023 18:02 | Atualizado 16/02/2023 18:22

São João da Barra – A expectativa quanto ao carnaval em São João da Barra (RJ) ultrapassa as fronteiras do município, em especial pela tradicional rivalidade entre Congos e Chinês, dois blocos que disputam belezas nas fantasias e empolgação; a programação enriquece a do verão como um todo, que é diversificada.

Uma das atrações é o Concurso Garota e Garoto Verão 2023, realizado pela prefeitura e organizado pelo produtor de moda e jornalista, André Souza, que também foi o apresentador juntamente com Damaria Magalhães; o evento aconteceu no último domingo, no Balneário de Atafona, com premiação de R$ 2 mil divididos entre o casal; a comissão julgadora contou com 11 componentes, que avaliaram beleza, desenvoltura na passarela e simpatia.

Durante a abertura houve apresentação de coreografia com todos os concorrentes desfilando de uma só vez; ao final da disputa, Thayane Coutinho e Gefferson Dutra, vencedores da edição de 2022, passaram as faixas aos escolhidos deste ano, Carol Escafura e Lucas Gomes.

“É sempre uma honra participar da organização e apresenta o Garoto e Garota Verão de São João da Barra, uma tradição no nosso município”, diz André Souza, ressaltando: “a beleza de todos os participantes foi impressionante; aos jurados tiveram dificuldades para escolher o casal que mais se destacou; todos estão de parabéns.