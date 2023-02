Bloco Borracha Fraca comemora 18 anos de carnaval e arrastou centenas de pessoas ontem em Atafona - Foto Secom/Divulgação

Bloco Borracha Fraca comemora 18 anos de carnaval e arrastou centenas de pessoas ontem em Atafona Foto Secom/Divulgação

Publicado 20/02/2023 11:22

São João da Barra - Dos blocos de sujo de antigamente às belas fantasias no avanço da criatividade, São João da Barra (RJ) está realizando um dos melhores carnavais do interior do Estado do Rio de Janeiro. Quem participa não tem dúvida em afirmar que é a verdadeira folia da família, não apenas na cidade, mas em toda parte do município, especialmente nas praias de Atafona, Grussaí, Chapéu de Sol e Açu.

Em Grussaí, o centro das atrações de sábado foi a Boneca do Waldir, que demorou iniciar o desfile pela Avenida Atlântica, porém, mesmo sem trazer o “símbolo”, repetiu o sucesso de anos anteriores, arrastando centenas de foliões; o mesmo aconteceu em Atafona, ontem (19), com o Borracha Fraca, que comemora 18 anos.

Nas ruas, trios elétricos e carros de som com variedades, desde marchinhas e frevo, ao samba de enredo das escolas do Rio de Janeiro; pessoas de todas as idades e fantasiadas das formas mais criativas, brincam com respeito e sem excesso, em clima de segurança pública estruturada pela Polícia Militar em parceria com o governo municipal.

Por meio das placas dos veículos podem-se observar pessoas de várias partes do país; muitas, por conta do período de verão; outras, pela curiosidade de conhecer o tradicional “carnaval da família” e a rivalidade entre os tradicionais Congos e Chinês que desfilaram ontem se superando em samba no pé e beleza nas fantasias e repetem os espetáculos nesta segunda-feira.

“Confusão é coisa de otário; em São João da Barra a gente faz a diferença e brinca carnaval na rua como se estivéssemos nos quintais de nossas casas; se alguém tenta bagunçar, pode ver que não é dos nossos", extravasa o motorista executivo Evanildo Júnior.

O carnavalesco é da cidade, mas mora em Niterói há mais de 20 anos: “trabalho para uma pessoa que como eu é sanjoanense e todo verão está aqui para veranear e passar o carnaval; é uma oitava maravilha", comenta, já lamentando: “uma pena que esta etapa termine na quarta-feira”.

A prefeita Carla Caputi reforça: “é o primeiro carnaval pós-pandemia que, como sanjoanenses, podemos curtir da forma que gostamos; nosso carnaval é o melhor do interior do Estado do Rio de Janeiro; sejam todos muito bem-vindos, curtam a folia, mas tenham responsabilidade; a gente gosta de festa e harmonia”.

Momo reina no município até o próximo sábado. Para hoje a programação na Avenida Joaquim Thomaz de Aquino terá matinê no palco oficial a partir de 16h; desfile do Bloco Pé D´Moleke, às 17h; Kebretes e Tilangos, 18h; Bloco do Rubro Negro, 20h; Tô Ki Tô, 21h; Indianos, 22h; Escola de Samba Vila Imperial, 23h.

Nas praias continuam as apresentações de blocos de sujo e trios elétricos, com vários outros eventos, como o Carnaval no Polo Gastronômico - Bandinha Amigos da Folia, com início às 13h, e Carnaval da Liberdade no Palco Oficial a partir de 18h. Em Atafona, o foco está em Foliando no Carnaval no Balneário; Chapéu do Sol, Bloco Boi Já Fui; Açu, 17h, Bloco das Piranhas, trio elétrico e Show no Palco Oficial.