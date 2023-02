O encontro de trio elétrico foi marcado pela empolgação no encerramento da "folia" sanjoanense - Foto Secom/Divulgação

Publicado 27/02/2023 15:14

São João da Barra – Depois de 10 dias de “folia”, encerrada ontem (26) com encontro de trios e abadás no Açu, o governo de São João da Barra (RJ) paga o salário do funcionalismo referente ao mês de fevereiro amanhã (28); no mesmo dia, também será liberado o valor do Auxílio Transporte.

De acordo com a Secretaria de Administração, o último dia útil do mês vigente é a data estipulada para a liberação dos salários; já o Cartão do Servidor terá o crédito de R$ 400,00 renovado na próxima quarta-feira (01). Considerado “da família”, o carnaval sanjoanense também aqueceu a economia do município.

Na avaliação do secretário de Turismo e Lazer, Edivaldo Machado, mais uma vez São João da Barra mostrou todo o talento, criatividade e animação do melhor carnaval de rua do interior do Estado do Rio de Janeiro: “os sanjoanenses e visitantes deram um show de alegria e durante os 10 dias de festa foram várias atrações na cidade e nos distritos promovidas pela prefeitura na retomada da maior festa do ano”.

O encerramento aconteceu à tarde na praia do Açu, com três trios elétricos percorrendo os 700 metros da Rua Manoel Francisco de Almeida, animando os foliões ao som das bandas Modo Avião, Junior e Seus Comparsas e Pura Simpatia. No geral, foram 10 dias de eventos na sede, nas praias e em Barcelos, reunindo milhares de pessoas.

“Tradicionalmente eram três dias de folia e brincadeira, encerradas na terça-feira; na nossa cidade foram dez e apesar de a gente ter trabalhado, tivemos tempo para sair no bloco e a certeza de que estaríamos recebendo o salário em dia”, comemorou o gari Antônio Salvador, que desfilou no bloco “borracha Fraca”.