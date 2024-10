O Centro Integrado de Educação Pública Professora Gladys Teixeira é o local definido para a feira - Foto Divulgação

Publicado 21/10/2024 19:08 | Atualizado 21/10/2024 19:20

São João da Barra - Refletir a urgência de reconhecer, valorizar e proteger a rica biodiversidade brasileira, bem como os conhecimentos tradicionais das comunidades que habitam os biomas. Este é o resumo do tema "Biomas do Brasil: diversidade, saberes e tecnologias sociais" da XII Feira Municipal de Ciência, Tecnologia e Inovação (FeMuCTI), que acontece na próxima, quinta-feira (24), em São João da Barra (RJ).

A feira está programada para o no Centro Integrado de Educação Pública (Ciep) 265 Municipalizado Professora Gladys Teixeira, das 9h às 16h. É promovida pelo governo municipal, por meio da Secretaria de Educação, em parceria com o Instituto Federal Fluminense (IFF); Centro de Ciências e Educação Superior à Distância do Estado do Rio de Janeiro (Fundação Cecierj); e Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação.

O evento é aberto ao público, com participação de 12 escolas do Ensino Fundamental - Anos Finais, além do IFF. A secretária de Educação, Angélica Rodrigues, explica que a proposta destaca o papel transformador das tecnologias sociais desenvolvidas a partir desses saberes, voltadas para soluções sustentáveis e inclusivas.

Angélica Rodrigues detalha que serão apresentados 12 projetos do Ensino Fundamental - Anos Finais e mais três projetos do IFF, totalizando 45 expositores. A Secretaria de Meio Ambiente e Serviços Públicos também participa presença; assim como o Clube de Astronomia Louis Cruls, coordenado pelo professor da Universidade Estadual do Norte Fluminense (Uenf), Marcelo Souza.

“A XII FeMuCTI proporciona aos nossos alunos uma oportunidade única de conectar o aprendizado teórico à realidade ambiental do nosso país”, avalia a secretária observando que ao explorar a biodiversidade dos biomas, os alunos ampliam a compreensão sobre preservação e inovação, desenvolvendo um olhar mais crítico e consciente para os desafios que enfrentaremos no futuro.