O padrão das obras nas praças foi focado também na segurança, com várias opções de lazer - Foto Divulgação

Publicado 27/10/2024 19:50

São João da Barra – Mais opções de lazer e bem-estar da população. A proposta do governo de São João da Barra (RJ) é desdobrada com foco nas praças. A prefeita Carla Caputi anuncia que já estão disponíveis os novos espaços nas localidades de Chapéu de Sol, Sabonete, Quixaba, Cehab (Atafona) e em uma das rotatórias da Avenida Genecy Mendonça, na região central da cidade.

Além das praças, o governo já realizou 25 obras em áreas de lazer nos últimos dois anos: "Transformamos vários espaços da nossa cidade para oferecer mais opções para todos. Tudo foi projetado com cuidado e amor, pensando sempre nas famílias com espaços acessíveis, proporcionando momentos de diversão para nossas crianças”, relata Carla Caputi.

A prefeita resume que são vários pontos de encontros para a comunidade sanjoanense e visitantes. Uma das praças inauguradas recentemente é a do entorno da Igreja São João Maria Vianney, em Chapéu de Sol, onde aconteceu, no último dia 20, no domingo, 20, um evento pelo Dia Nacional da Juventude (DNJ), reunindo centenas de pessoas.

O secretário de Obras e Serviços, Alexandre Rosa, detalha que o espaço recebeu a pavimentação em intertravado com blocos, que facilitam a drenagem; além de sanitários acessíveis, atendendo às normas de acessibilidade e garantindo conforto para todos os usuários, incluindo pessoas com mobilidade reduzida. Foi construído, ainda, um coreto central que funcionará para eventos culturais e sociais”.

Playground e e paisagismo com plantas ornamentais fazem parte do projeto que, de acordo com Alexandre, visou não apenas a valorização da área, mas também a promoção de um ambiente acolhedor e funcional para a comunidade de Chapéu de Sol e seus visitantes. “A praça já se tornou um ponto de encontro, lazer e descanso, integrando-se harmoniosamente ao crescimento da localidade e à demanda crescente por infraestrutura turística", observa.

VÁRIAS OPÇÕES - “A qualidade empregada nas praças construídas do zero é a mesma utilizada para revitalizar outros espaços que já existiam, como aconteceu em Sabonete, no quinto distrito”, pontua o secretário citando como complemento da construção uma estrutura de pergolado, “com instalação de mesas de jogos em concreto, oferecendo um espaço agradável para a convivência social e atividades recreativas ao ar livre”.

“Já Quixaba, também no quinto distrito, recebeu uma academia ao ar livre equipada com aparelhos em aço inoxidável 304, que oferecem alta durabilidade e resistência às intempéries, garantindo longevidade e segurança no uso”. O secretário acrescenta: “Para complementar a estrutura, guarda-corpos em alumínio foram instalados; o piso, com material emborrachado, além de proporcionar maior conforto, reduz o risco de lesões”.

Quanto à Praça da Cehab, em Atafona, e a dos Navegantes, na sede do município, receberam recomposição da cerca em eucalipto, recuperação dos gazebos, reforma do pátio de intertravados, pintura geral, implantação de novo playground, recomposição paisagística e acessibilidade.

Praças no entorno da capela do Açu e da Chatuba; três áreas de lazer de Grussaí; Jardim da Oração, na Avenida Geneçy Mendonça; Praça Nova São João da Barra. Todos os espaços passam por transformações dentro da proposta de Carla Caputi de ”proporcionar ao sanjoanense espaços para lazer com qualidade e segurança”.