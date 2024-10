Carla Caputi lembra que o governo também sempre antecipa a primeira parcela do 13º - Foto Divulgação

Publicado 22/10/2024 19:34

São João da Barra – “A data é especial, já que o servidor é a mola mestra de nossa administração e merece nosso carinho e respeito”. A declaração é da prefeita de São João da Barra (RJ), Carla Caputi, com foco nos servidores municipais sanjoanenses, que terão os salários antecipados este mês.

Para marcar o Dia do Servidor Público e homenagear os municipais, Carla Caputi anuncia que, além da antecipação do salário de outubro do funcionalismo para a próxima segunda-feira (28), haverá ponto facultativo nas repartições públicas municipais.

Na mesma data, também será liberado o crédito do Cartão do Servidor, de até R$ 550, e o Auxílio Transporte, de R$ 100. De acordo com o cronograma anual definido pela Secretaria de Administração, o salário do funcionalismo é efetuado tendo como data-limite o último dia útil do mês vigente, podendo ser antecipado em ocasiões especiais.

A prefeita ressalta que o município também paga de forma antecipada, sempre no mês de junho, a primeira parcela do décimo terceiro salário. “Em comemoração ao Dia do Servidor, será ponto facultativo e o salário e o cartão serão antecipados”, enfatiza a prefeita.