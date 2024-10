Durante reunião na sede da prefeitura, as autoridades definiram toda estratégia de segurança - Foto Divulgação

Publicado 28/10/2024 17:23

São João da Barra – As estratégias de policiamento, operações, desvios nas estradas e regras de acesso ao Parque de Exposições Manoel Rangel Pessanha, para a ExpoBarra 2024, de 13 a 17 de novembro, em São João da Barra (RJ) já estão sendo articuladas, desde a última semana. A novidade será a instalação de câmeras de reconhecimento facial e de verificação de placas dos veículos.

Por iniciativa da Secretaria de Segurança Pública do município, diversas autoridades trataram do assunto quinta-feira (24). O planejamento de ações, coordenado pelo secretário Anderson Campinho, envolve representantes das forças de segurança e de órgãos de trânsito e transporte. Eles se já decidiram que o Parque de Exposições terá mais uma vez monitoramento eletrônico em toda extensão.

Também serão utilizados detectores de metais e torres de observação. “A prefeita Carla Caputi nos dá total condições para estarmos trabalhando em conjunto com todas as forças de segurança e, por isso, pediu para que fizéssemos essa reunião. Ela investe bastante na área e se preocupa muito com essa questão de segurança não só durante os eventos”, ressalta Campinho.

O secretário adianta que será feito um cinturão de segurança, com todos os órgãos envolvidos, começando na BR 356, ainda no trecho de Campos e nos acessos pelas rodovias estaduais: “Sempre sendo auxiliados pelas nossas mais de 200 câmeras espalhadas por todo o município”, acrescenta.

As regras de funcionamento do Parque de Exposição serão divulgadas em decreto, cuja publicação deverá acontecer na próxima semana. Campinho assinala que estarão ainda estabelecidos horários e a proibição da entrada de coolers no evento, visando evitar a demora das revistas na entrada e de episódios de insegurança, principalmente com a utilização de vidros.

Possíveis desvios no trânsito, pontos de estacionamento e o esquema especial de transporte para os cinco dias de evento, com ônibus gratuitos e transporte alternativo, são outros pontos acertados. “O esquema será divulgado antes do evento para evitar transtornos”, pontua o coordenador do Departamento Municipal de Trânsito (Demutran), Diego Mota da Silva.

AUTORIDADES - “Todo esse planejamento é muito importante para que possamos executar nosso trabalho com foco no desenvolvimento e sucesso do evento, como foi no passado”, destaca o secretário municipal de Turismo, Edivaldo Machado, citando que a Secretaria de Saúde montará uma base de atendimento no local com suporte de ambulâncias.

Outra medida apontada é a fiscalização do Departamento de Postura aos ambulantes autorizados a atuarem dentro do espaço. Edivaldo acredita que milhares de pessoas estejam na ExpoBarra durante todos os dias: “O evento será marcado por shows nacionais, que atraem grande público, como Sorriso Maroto e Léo Santana”.

A reunião contou ainda com as presenças do secretário de Transporte e Trânsito, Ademildo Maciel Neto; comandantes do 6º Comando de Policiamento de Área (coronel Luiz Octávio Lopes), 8º Batalhão de Polícia Militar (tenente-coronel Maurício Arthur Barbosa Araújo, 5ª Companhia da PM em São João da Barra (capitão Bruno Rodegheri).

Ainda: comandantes da companhia do Batalhão de Ações com Cães (capitão Renato Vidal), Destacamento de Bombeiro Militar em Atafona (Wandrey Silva), Guarda Municipal (Jonas Figueiredo); delegado da 145ª Delegacia de Polícia, Sérgio Elias; chefe substituto da Delegacia da Polícia Rodoviária Federal em Campos, Vargas Júnior; subtenente Elton Pivezan, representando o Comando de Policiamento Rodoviário na região; além de outras autoridades.