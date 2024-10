Os atletas conquistaram uma medalha de ouro, uma de prata e duas de bronze - Foto Divulgação

Publicado 31/10/2024 00:06 | Atualizado 31/10/2024 00:07

São João da Barra – Com apoio do governo municipal, por meio da Secretaria de Esportes, quatro atletas de São João da Barra (RJ) foram a Portugal, no último final de semana, participar do campeonato de jiu-jitsu European Kids; todos retornam com medalhas.

O torneio foi organizado pela International BJJ Inc, em parceria com a International Brazilian Jiu-Jitsu Federation. Moara Nunes Pereira, 12 anos, conquistou ouro; Brayan Felipe Faria, nove anos, prata; Paulo Victor Mesquita, 13 anos, e Kawan Melo Azeredo, 15, trouxeram duas de bronze.

Além de apoio financeiro da prefeitura, os atletas receberam colaboração de amigos. Eles viajaram a Portugal no dia 20, com retorno agendado para esta quinta-feira (31). Brayan e Kawan fazem parte da academia de Gean Magalhães; enquanto Moara e Paulo Victor são da academia Team Bruno Costa.