O lançamento oficial do programa em São João da Barra aconteceu nessa quinta-feira, no Ciep 265 Foto Divulgação

Publicado 01/11/2024 15:37 | Atualizado 01/11/2024 15:38

São João da Barra – Amparado na Lei de Incentivo ao Esporte, o governo de São João da Barra (RJ) acaba de lançar o Educa Skate, na quadra de esportes do Ciep-265 Municipalizado Professora Gladys Teixeira, na sede do município. Pioneiro no Estado do Rio de Janeiro, o projeto beneficia 50 alunos do 1º ao 5º ano do Ensino Fundamental I.

A iniciativa é da Organização Não Governamental (Ong) Peito Aberto com patrocínio das empresas Ferroport e TechnipFMC e apoio da prefeitura. A coordenadora geral da Secretaria de Educação, Janaína Monteiro, considera o Educa Skate uma conquista para o município.

“Além de incentivar o esporte, o projeto contribui para a educação, saúde e integralidade do aluno, desenvolvendo nele valores, princípios, disciplina, rotina e respeito ao próximo”, explica Janaína ressaltando que “a intenção é que sejam pessoas cada vez melhores e a participação dos pais nesse processo é fundamental”.

O programa foi oficializado nessa quarta-feira (30) em São João da Barra. No entanto, a coordenadora assinala que já é realizado no contraturno escolar todas as segundas e quartas, pela manhã e à tarde. “A previsão é que seja desenvolvido até setembro de 2025”, afirma.

EQUIPAMENTOS - Os alunos receberam uniforme completo - camisa, bermuda, um par de meias e um par de tênis; além dos equipamentos de proteção individual e o skate, que, segundo o instrutor do projeto Educa Skate, Luís Sales, ficarão na escola durante o período de quatro meses, sendo que, de acordo com a frequência regular, serão deles.

“Primeiramente os alunos aprendem a colocar o equipamento de proteção individual, para posteriormente iniciar os movimentos de forma básica com o skate”, realça Sales acrescentando: “De acordo com a evolução da psicomotricidade e da mobilidade, avaliamos visualmente cada um deles para prosseguir com os ensinamentos das manobras que vão desde o básico ao avançado”.

O coordenador do projeto, Sávio Caires, relata que o projeto social tem um cunho educacional para a formação daqueles que fazem parte. Ele comenta: “Com esse viés, a gente entende que o esporte e os projetos sociais são fundamentais para o desenvolvimento da criança, auxiliando nos aspectos motor, social, intelectual e relacionado a várias outras questões que compõem esse desenvolvimento integral.