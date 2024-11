As equipes deram uma geral em todos os trechos da Lagoa Iquipari na última sexta-feira - Foto Divulgação

Publicado 04/11/2024 17:16 | Atualizado 04/11/2024 17:26

São João da Barra – Desde a última sexta-feira (1) equipes da Secretaria de Meio Ambiente e Serviços Públicos de São João da Barra (RJ), em conjunto com a Guarda Municipal Ambiental e a Reserva Caruara estão atentas para fazer cumprir o defeso em água doce, que termina dia 28 de fevereiro do ano que vem. Neste período a pesca está proibida em rios, lagoas e lagos.

A determinação é federal e visa garantir, anualmente, a reprodução das espécies nativas e a sustentabilidade da pesca. A primeira investida da fiscalização em São João da Barra aconteceu na Lagoa de Iquipari - ecossistema protegido pelo município dentro da Área de Proteção Ambiental (APA) das "Dunas e Restingas" e pela Reserva Caruara.

Segundo a secretária de Meio Ambiente, Marcela Toledo, as equipes deram uma geral de barcos, percorrendo extensão até o quinto distrito; porém, não localizaram nenhum equipamento de pesca predatória. Os trabalhos de vigilância continuam em diversos pontos do município; em Iquipari foi instalada uma placa orientando sobre as normativas do período de defeso.

“A ação tem como objetivo orientar pescadores e a comunidade sobre a importância de respeitar o defeso e as demais regulamentações para a preservação dos ecossistemas da Lagoa de Iquipari e outros mananciais, como o Rio Paraíba do Sul”, explica Marcela reforçando que o período é essencial para a preservação das espécies no município.

CONSCIENTIZAÇÃO - “Queremos que a população se conscientize que o desrespeito ao defeso além de crime sujeito a punições, atrapalha o equilíbrio das espécies, da oferta de pescados, tanto para consumo como para o próprio meio ambiente”, alerta a secretária orientando: “Precisamos guardar esse período para que a gente tenha pescado o resto do ano. A ação na Lagoa de Iquipari reflete o compromisso do município com a conservação da biodiversidade e a gestão sustentável".

Na opinião do coordenador operacional da Reserva Particular do Patrimônio Natural Caruara, Daniel Nascimento, as ações de fiscalização em conjunto com o poder público, ao longo de todo o ano e principalmente no período de defeso, reforçam a parceria público-privada e o compromisso conjunto com a preservação dos recursos naturais da Lagoa de Iquipari.

"Reconhecemos e temos conferido que a criação das Unidades de Conservação contribui diretamente para a manutenção da biodiversidade encontrada na abrangência de todo território”, avalia Nascimento acrescentando: “Para intensificar essa sensibilização sobre a importância da preservação, investimos em atividades e programações de educação ambiental, pesquisa e produção científica destinada a todos os públicos no Centro de Visitantes da Reserva Caruara”.