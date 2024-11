As instalações para o atendimento odontológico no Posto de Urgência funcionam desde janeiro - Foto Divulgação

Publicado 05/11/2024 21:34

São João da Barra – Serviço de Urgência Odontológica Inaugurado em janeiro pela prefeita, Carla Caputi, no distrito de Barcelos, em São João da Barra (RJ), registra mais de 400 atendimentos, até agora, nos finais de semana. As equipes são compostas por um profissional e um auxiliar.

A estrutura está montada no Posto de Urgência (PU) 24h da localidade e funciona das 8h às 20h, com uma equipe aos sábados e outra aos domingos. A coordenadora municipal de Odontologia, Janaina Pinheiro Naked Crespo, explica que logo que o atendimento é iniciado, o dentista acolhe, faz o diagnóstico e trata de forma imediata problemas que causem dor, infecção ou trauma, evitando uma piora no quadro.

“Caso seja necessário, o paciente é encaminhado para o tratamento odontológico específico”, pontua a coordenadora ressaltando que o serviço acontecendo no PU 24h facilita bastante: “Se houver uma necessidade maior, a equipe média do PU garante o suporte; até porque, pacientes de todas as idades são atendidos”.