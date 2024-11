Rodrigo Florêncio ressalta a importância de os vereadores estarem também envolvidos nas audiências - Foto Divulgação

Rodrigo Florêncio ressalta a importância de os vereadores estarem também envolvidos nas audiências Foto Divulgação

Publicado 11/11/2024 18:34

São João da Barra – Com pauta definida, em busca de recursos para investir em saúde e infraestrutura no próximo ano, o secretário de Comunicação de São João da Barra, Rodrigo Florêncio, e o superintendente de Captação de Recursos, Luciano Barreto, cumprem agenda de quatro dias em Brasília. Eles viajaram nesta segunda-feira (11) e permanecem até quinta (14).

Os dois representam a prefeita Carla Caputi, que não pode viajar porque esta cuidando, pessoalmente, dos detalhes para abertura da ExpoBarra na noite de quarta-feira (13). Florêncio pontua que ele e Luciano, orientados pela prefeita, estarão buscando emendas parlamentares na última janela do ano, acompanhados nove vereadores que compõem a Câmara.

“Temos agenda com os deputados Lindbergh Farias, Murilo Gouvêa, Dani Cunha, Aureo Ribeiro e Daniela do Waguinho”. O secretário acrescenta que também irão ao Ministério das Comunicações com o vereador Júnior Monteiro (União) para protocolar pedido de ampliação do sinal de telefonia no quinto distrito.

Florêncio prefere iniciar as audiências para dar mais detalhes. Porém, adianta que uma das prioridades de Carla Caputi é a construção do Hospital Geral de São João da Barra (HGSJB): “Trata-se de uma demanda do plano de governo da prefeita para o próximo mandato. Ela já vem articulando em busca de torná-la realidade”.

Em sua rede social, a prefeita diz que esse projeto representa um marco para a saúde pública da cidade e uma conquista fundamental para o bem-estar da população: “O hospital será acessível para todos os sanjoanenses, reforçando nosso compromisso incansável com a gente e o futuro do município. Com determinação e amor por nossa terra, estamos construindo um futuro com mais saúde e cuidado para todos”, resume.

EXPOSIÇÃO - Quanto à participação dos vereadores na maratona, o secretário considera fundamental: “Fortalece a nossa investida com foco no levantamento de recursos de emendas para o município. Iremos nos reunir com parlamentares fluminenses, quando solicitaremos que as emendas sejam incluídas no orçamento da União”, realça.

Sobre a ExpoBarra, Florência comenta que a expectativa é de que supere às anteriores. O evento começa na próxima quarta-feira e vai até domingo (17), com várias atrações, inclusive shows que atraem grande público em todo o país, como Sorriso Maroto e Léo Santana.

“A prefeita está empenhada, para que tudo aconteça de acordo com o planejado. É um evento que atrai visitantes de diversos municípios do interior do estado”, assinala o secretário observando que inúmeros setores do governo estão envolvidos nos preparativos. O público, estimado para os cinco dias é de 150 mil pessoas.