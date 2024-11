A comitiva de São João da Barra levou dois dias em Brasília, articulando recursos para o município - Foto Divulgação

Publicado 14/11/2024 16:02 | Atualizado 14/11/2024 17:47

São João da Barra – Representantes do governo e vereadores que estiveram em Brasília neste início de semana estão retornando a São João da Barra (RJ) com a garantia de que o município será incluído no orçamento federal para a construção do primeiro hospital do município. A prefeita Carla Caputi foi representada pelo secretário de Comunicação (Secom), Rodrigo Florêncio, e o superintendente de Captação de Recursos do município, Luciano Barreto.

Também fez parte da comitiva o vice-prefeito eleito Chico da Quixaba; do Legislativo foram os nove vereadores da bancada geral. Florêncio avalia como bastante produtiva a viagem, iniciada segunda-feira (11), com retorno nesta quinta (14). A agenda incluiu reuniões com deputados federais e representantes do Ministério da Saúde.

Segundo o secretário, o deputado Murillo Gouvêa e a colega da bancada do União, Daniela do Waguinho, se comprometeram buscar verbas para a construção do hospital. Gouvêa prometeu articular o agendamento de reuniões com o Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (Dnit) e a Enel para resolver o impasse da obra na curva de Grussaí, uma questão prioritária para a segurança e a mobilidade da região.

Houve agendas ainda com os parlamentares Lindbergh Farias (PT); Júlio Lopes (PP); Áureo Ribeiro (Solidariedade); Jandira Feghali (PC do B); Altineu Cortes (PL); Bebeto (PP); e Dani Cunha (União). “O foco foi fortalecer o diálogo e conquistar emendas ao orçamento da União para diversas demandas”, resume Florêncio assinalando que em nova agenda será tratada a Atenção Especializada e Média e Alta Complexidade (MAC).

NOVA AGENDA – O secretário ressalta que a MAC é outra pauta prioritária: “Trata-se da busca para aumentar o teto MAC do município, proporcionando que São João da Barra possa receber mais emendas nos próximos anos. Com o teto MAC baixo, o limite fica reduzido”. Florêncio enfatiza que já está sendo articulada nova ida a Brasília para tratar do assunto.

Os vereadores que fize3ram parte da comitiva são Alan Barreto, Elísio Rodrigues, Sônia Pereira, Analiel Vianna, Julinho Peixoto, Júnior Monteiro, Fábio Pedra, Chico da Quixaba e Carlos Machado (Kaká). A prefeita Carla Caputi, não viajou, porque trata pessoalmente dos detalhes da abertura da ExpoBarra, que acontece nesta quinta-feira (14).