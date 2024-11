Durante duas horas, a cavalgada percorreu cerca de cinco quilômetros até chegar ao parque de exposições - Foto Divulgação

Publicado 16/11/2024 00:37

São João da Barra – Aberta oficialmente na noite dessa quinta-feira (14) pela prefeita Carla Caputi, a ExpoBarra está sendo a grande atração turística de São João da Barra (RJ). Na tarde desta sexta-feira (15) cerca de 600 pessoas participaram da Cavalgada, entre a sede do município e o Parque de Exposições e Eventos Manoel Rangel Pessanha, à margem da BR-356.

Carla Caputi participou em sua charrete, em um percurso de quase cinco quilômetros que durou duas horas. Animaram em um trio-elétrico a cantora mineira (há cinco anos morando no município) Rosi Miranda e Maíza Lima, principal atração musical da noite. "Ótimo fazer esse aquecimento algumas horas antes do show principal", ressaltou.

Na chegas ao Parque de Exposições, Carla Caputi se manifestou: "É uma grande satisfação, minha segunda participação nessa maravilhosa confraternização reunindo cavaleiros e amazonas, dessa vez ao lado da cantora Maíza Lima. Estamos todos muito felizes".

O secretário municipal de Turismo, Edivaldo Machado, comparou que no ano passado a cavalgada contou com 500 participantes aumentando para 600: “É uma grande satisfação ver a participação da comunidade sanjoanense e esperamos uma cavalgada ainda melhor em 2025". Ele destacou que também os artesãos estão sendo privilegiados no evento.

“Preparamos um espaço para os artesãos do Projeto Artesanato. A área, com 18 estandes, fica na entrada do Parque de Exposições, onde o evento acontece”, apontou o secretário resumindo que o espaço logo chama a atenção por estar posicionado estrategicamente na chegada do público, bem em frente ao estande oficial da Prefeitura.

“Além do artesanato, os visitantes também vão encontrar produtos comestíveis do bistrô da Casa do Artesão Sanjoanense e da cooperativa Arte Peixe”, acrescentou a coordenadora do Projeto Artesanato, Vânia Pantoja, realçando que os visitantes vão encontrar tendas com diversas técnicas, como macramê, palha, crochê, concha, biojoias, decoupage, cartonagem, além de doces, bolos, produtos beneficiados do pescado e caldos.

PROGRAMAÇÃO - Na avaliação da coordenadora, a atenção dada aos artesãos na ExpoBarra reforça a política de valorização do artesanato que o município adotou: “O destaque neste ano ficou por conta da participação da Arte Peixe, o que possibilita também um movimento de empreendedorismo solidário de mulheres, visibilidade e geração de renda durante a exposição.

O espaço do artesanato foi aberto ao público nessa quinta-feira. O funcionamento nesta sexta-feira, sábado e domingo será das 14h à meia-noite. A programação da ExpoBarra segue até domingo, com diversas atrações. A primeira ordenha do Concurso Leiteiro aconteceu nesta sexta-feira.

Para este sábado (16) estão programados: 8h, ordenha do Concurso Leiteiro; 9h, Provas de Laço; 10h, Ranch Sorting; 13h, Samba Melanina no Palco dos Restaurantes; 14h, Henryque Magalhães, no Palco do Espaço Equestre; 16h, Samba Prime; 17h, Gustavo Rangel. Às 18h,

Kíssila Dyas, no Palco Agro; e Grupo Swing Muleke, no Palco Regional.

À noite haverá rodeio mirim e juvenil no Espaço de Provas Equestres, às 19h; no mesmo horário, no Palco dos Restaurantes, Eliandro Cardoso; 20h, Banda Cartão Postal no Palco do Espaço Equestre; 21h, Rodeio - Arena Tony Nascimento; 21h, Banda Mistura Fina; também às 21h, Banda Levada Mix, no trio-elétrico; 22h, Gabriel Ferrari no Palco Regional; 23h, Nadson O Ferinha, no Palco Oficial; e 01h, Larice Barreto. A programação completa está no portal da prefeitura.