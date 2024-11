A apresentação da cantora Maíza Lima foi o ponto alto da programação dessa sexta-feira - Foto Divulgação

A apresentação da cantora Maíza Lima foi o ponto alto da programação dessa sexta-feira Foto Divulgação

Publicado 16/11/2024 17:56 | Atualizado 16/11/2024 18:38

São João da Barra – O segundo dia da ExpoBarra, nessa sexta-feira (15), em São João da Barra (RJ) registrou milhares de pessoas no Parque de Exposições e Eventos Manoel Rangel Pessanha, para assistir o show de Maíza Lima. A feira atrai turistas de várias cidades; até um grupo da cidade do Rio de Janeiro está na cidade para conhecer a Expo e outros atrativos do município.

Maíza Lima fez o público cantar do inicio ao fim com um repertório próprio e canções consagradas do “piseiro”, ritmo que a consagrou no cenário nacional. À tarde ela havia participado da cavalgada “Foi uma energia surreal. Esse carinho que São João da Barra tem por mim não tem preço, é diferente demais. Me emocionei durante o show, é inexplicável essa sensação aqui, foi lindo demais”, comentou a cantora.

Antes do espetáculo principal no palco oficial, outras apresentações de artistas locais e regionais marcaram a programação dessa sexta; como Forrozão Nois é Bruto, Apollo Ramidan, Banda Catukaí e Natalha Fernandes também brilharam na ExpoBarra 2024. Acompanhados por dois guias credenciados no Ministério do Turismo, 21 turistas da cidade do Rio de Janeiro visita o parque até este domingo (17).

Todos estão hospedados no Sesc Grussaí. Além da ExpoBarra, do roteiro constam, também, visita à Casa do Artesão Sanjoanense e um Walking Tour, criado por alunos de São João da Barra do curso de Roteiro Turístico do projeto Caminhos do Açúcar, do Consórcio Público Intermunicipal de Desenvolvimento do Norte e Noroeste Fluminense (Cidennf). Os passeios são acompanhados por um guia local, contratado para acompanhar o grupo.

O empresário Bruno Barcelos, proprietário da agência de viagens Porteira Turística, responsável pela visita do grupo, São João da Barra já conta com ofertas turísticas originais relacionadas à história e à memória da cidade: “A oferta é diversificada com turismo natural, cultural, técnico científico e de eventos, como a ExpoBarra”, avalia Barcelos.

No entanto, o empresário faz uma observação propositiva: “A cidade só precisa amadurecer o estímulo de novos agentes receptivos, formação de guias e agências de receptivos, para que, junto com demais municípios do complexo Norte e Noroeste Fluminense, fique nas ‘prateleiras’ do mercado de turismo”.

ATRAÇÕES - A programação da Expo deste sábado foi aberta às 8h, com ordenha do Concurso Leiteiro. Na sequência, aconteceram, às 9h, Provas de Laço; 10h, Ranch Sorting; 13h, Samba Melanina no Palco dos Restaurantes; 14h, Henryque Magalhães, no Palco do Espaço Equestre; 16h, Samba Prime; 17h, Gustavo Rangel. Às 18h, haverá show de Kíssila Dyas, no Palco Agro; e Grupo Swing Muleke, no Palco Regional.

Às 19h terá início o rodeio mirim e juvenil no Espaço de Provas Equestres; no mesmo horário, no Palco dos Restaurantes, Eliandro Cardoso; 20h, Banda Cartão Postal no Palco do Espaço Equestre; 21h, Rodeio - Arena Tony Nascimento; 21h, Banda Mistura Fina; também às 21h, Banda Levada Mix, no trio-elétrico; 22h, Gabriel Ferrari no Palco Regional; 23h, Nadson O Ferinha, no Palco Oficial; e 01h, Larice Barreto. A programação completa está no portal da prefeitura.

Para este domingo (17), último dia da feira, estão programados: 8h, última ordenha do Concurso Leiteiro; 9h, Provas de Laço (Categoria Aberta); 12h, Banda Timbalaiê, no Palco Agro; 13h, Renato Braga, no Palco dos Restaurantes; 13h, premiação do Concurso Leiteiro; 14h, Os Piratas, no Palco do Espaço Equestre; 16h, MPB MIX, no Palco dos Restaurantes; 18h, Lorran Vilaça, no Palco Agro; 18h, Banda TB-6, no Palco Regional.

E mais: 19h, Rodeio Mirim e Juvenil, no Espaço de Provas Equestres; 19h, Brazzilian Band; 20h, Xandão; 20h, Rodeio - Arena Tony Nascimento; 21h, Mauro Azevedo, no Palco dos Restaurantes; 21h, Anderson Santos, no Trio; 22h, Pegada do X, no Palco Regional; 23h, Léo Santana, no Palco Oficial; 01h, Igor Saliência no Palco Regional.